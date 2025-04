Európska odborová konfederácia: Clá najviac zasiahnu pracujúcich ľudí

Brusel 3. apríla (TASR) - Dvadsaťpercentné clá na tovary z Európskej únie, ktoré v stredu (2. 4.) oznámila administratíva USA, najviac zasiahnu pracujúcich ľudí. Uviedla to vo štvrtok Európska odborová konfederácia (ETUC) v oficiálnom vyhlásení, informuje bruselský spravodajca TASR.



ETUC, ktorá zastupuje 45 miliónov pracujúcich Európanov cez 93 odborových organizácií v 41 európskych krajinách a desať celoeurópskych odborových združení, zdôraznila, že je nevyhnutné, aby reakcia EÚ na americké clá poskytla „komplexnú stratégiu na stabilizáciu hospodárstva a záchranu pracovných miest“, čo má byť reakciou na zmeny v obchodnom prostredí.



„Európa nesmie byť vytláčaná zo svojich hodnôt a noriem. Nesmieme oslabiť naše práva a pravidlá,“ uvádza sa vo vyhlásení odborárov.



Podľa ETUC protiopatrenia, čiže colné a obchodné nástroje, ktoré EÚ zavedie, nebudú stačiť na ochranu pracujúcich ľudí, a preto bezprostrednou prioritou predstaviteľov EÚ musí byť ochrana zamestnanosti.



Odborári za východiskový bod považujú urýchlené znovuzavedenie opatrení v rámci iniciatívy EÚ SURE, ktorá chránila pracovné miesta a živobytie Európanov počas pandémie koronavírusu. Podpora by mala byť zameraná na ochranu pracovných miest v spoločnostiach najviac ovplyvnených tarifami, nemala by sa však využívať na zvýšenie ziskov alebo na dividendy akcionárov.



Správa ETUC zdôrazňuje, že Európa potrebuje účinný núdzový plán, ktorý musí byť pripravený tak, aby zahŕňal opatrenia na kontrolu ziskuchtivosti a v prípade potreby obmedzil zvyšovanie cien základných vecí, najmä potravín.



Okrem toho treba posilniť vnútorný dopyt, chrániť mzdy a zvyšovať kúpnu silu. Veľké investície sú potrebné do technológií budúcnosti, nevyhnutný je trvalý investičný nástroj a treba prehodnotiť pravidlá správy ekonomických záležitostí EÚ.



Európski odborári tvrdia, že Európska centrálna banka sa musí zdržať zvyšovania úrokových sadzieb v reakcii na akékoľvek zvýšenie cien spôsobené vyššími clami, lebo vyššie úrokové sadzby by ešte viac destabilizovali ekonomiku. Naopak, mala by tie sadzby znižovať.



Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá spresnila, že americké clá sú neopodstatnené. Tvrdí, že výpočty, ktoré ukázal Donald Trump, sa nezakladajú na realite a ich cieľom nie je ukončiť nekalú súťaž založenú na zlých pracovných normách a nízkych mzdách.



„Clá spôsobia maximálne škody na európskej produkcii. Pracujúci ľudia v EÚ aj v USA budú zasiahnutí zvýšenými cenami. Ak sa neprijmú opatrenia, pravdepodobne bude nasledovať strata pracovných miest. EÚ musí urýchlene zaviesť opatrenia na ochranu pracovných miest a príjmov,“ odkázala Lynchová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)