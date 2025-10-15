Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odborová organizácia v Kia Slovakia požaduje navýšenie miezd o 250 eur

Na snímke výrobná hala automobilky Kia Slovakia v obci Teplička nad Váhom (okres Žilina). Foto: TASR - Daniel Stehlík

Súčasťou návrhu je aj navýšenie odstupného pri prepúšťaní z dôvodu nadbytočnosti.

Autor TASR
Žilina 15. októbra (TASR) - Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO Kia Žilina predložila v stredu spoločnosti Kia Slovakia návrh nového znenia kolektívnej zmluvy na roky 2026 - 2027. Odborová organizácia požaduje nárast základných miezd všetkých zamestnancov o 250 eur. TASR o tom informoval predseda ZO Martin Čech.

Návrh podľa jeho slov reflektuje aktuálnu situáciu, hospodárske výsledky a perspektívu spoločnosti, ako aj príjmovú a nákladovú situáciu zamestnancov. „Cieľom návrhu je, aby kolektívna zmluva zabezpečovala vyvážený balans medzi možnosťami zamestnávateľa a garanciou zlepšujúcej sa životnej úrovne zamestnancov jednej z najväčších a najziskovejších spoločností na svete,“ uviedol Čech.

Súčasťou návrhu je aj navýšenie odstupného pri prepúšťaní z dôvodu nadbytočnosti. „Prechod na elektromobilitu síce považujeme za konkurenčnú nevyhnutnosť závodu, no zároveň si uvedomujeme prevažne negatívne dosahy takejto transformácie na zamestnanosť v niektorých prevádzkach zamestnávateľa,“ poznamenal predseda odborovej organizácie.

Doplnil, že v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní očakáva odborová organizácia odpoveď zamestnávateľa na predložený návrh do 30 dní.
