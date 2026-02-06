< sekcia Ekonomika
Odborová organizácia v Kia Slovakia vyhlásila spor o uzavretie KZ
Predmetom sporu je nárast základných miezd v roku 2026.
Autor TASR
Žilina 6. februára (TASR) - Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu KOVO Kia Žilina vyhlásila 28. januára spor o uzavretie kolektívnej zmluvy (KZ). TASR o tom v piatok informoval predseda ZO Martin Čech. Predmetom sporu je nárast základných miezd v roku 2026. Kým odbory požadujú nárast miezd o 250 eur, zamestnávateľ podľa Čecha navrhuje nulové navýšenie základných miezd značnej časti zamestnancov.
Vyhláseniu sporu predchádzalo päť kôl kolektívnych rokovaní, počas ktorých sa napriek intenzívnym diskusiám nepodarilo dosiahnuť uspokojivý posun v náraste miezd. „Odborová organizácia pristúpila ku kompromisu v otázke dĺžky platnosti kolektívnej zmluvy, a to na obdobie troch rokov. Zamestnávateľ však naďalej predkladá návrhy na zvyšovanie miezd, ktoré podľa názoru odborov nezodpovedajú súčasnej ani očakávanej budúcej produktivite zamestnancov,“ uviedol Čech.
Doplnil, že odborová organizácia deklaruje pripravenosť byť zamestnávateľovi partnerom pri dodržiavaní legislatívy v oblasti rovnakého odmeňovania za prácu rovnakej hodnoty. „Táto agenda však nemôže byť realizovaná na úkor zamestnancov. K tomu v súčasnosti dochádza v prípadoch, keď zamestnávateľ navrhuje niektorým zamestnancom dorovnanie základnej mzdy, zatiaľ čo iným zamestnancom navrhuje nulové zvýšenie základnej zložky mzdy,“ zdôraznil šéf odborov.
Odborári so zamestnávateľom nenašli spoločnú reč ani v otázke zvýšenia odstupného pri nadbytočnosti. „Keďže sa rokovania nepodarilo posunúť vpred, odborová organizácia bola nútená požiadať ministerstvo práce o určenie sprostredkovateľa. Aj v čase sporu zostávame otvorení korektnému a konštruktívnemu dialógu,“ dodal Čech.
Vyhláseniu sporu predchádzalo päť kôl kolektívnych rokovaní, počas ktorých sa napriek intenzívnym diskusiám nepodarilo dosiahnuť uspokojivý posun v náraste miezd. „Odborová organizácia pristúpila ku kompromisu v otázke dĺžky platnosti kolektívnej zmluvy, a to na obdobie troch rokov. Zamestnávateľ však naďalej predkladá návrhy na zvyšovanie miezd, ktoré podľa názoru odborov nezodpovedajú súčasnej ani očakávanej budúcej produktivite zamestnancov,“ uviedol Čech.
Doplnil, že odborová organizácia deklaruje pripravenosť byť zamestnávateľovi partnerom pri dodržiavaní legislatívy v oblasti rovnakého odmeňovania za prácu rovnakej hodnoty. „Táto agenda však nemôže byť realizovaná na úkor zamestnancov. K tomu v súčasnosti dochádza v prípadoch, keď zamestnávateľ navrhuje niektorým zamestnancom dorovnanie základnej mzdy, zatiaľ čo iným zamestnancom navrhuje nulové zvýšenie základnej zložky mzdy,“ zdôraznil šéf odborov.
Odborári so zamestnávateľom nenašli spoločnú reč ani v otázke zvýšenia odstupného pri nadbytočnosti. „Keďže sa rokovania nepodarilo posunúť vpred, odborová organizácia bola nútená požiadať ministerstvo práce o určenie sprostredkovateľa. Aj v čase sporu zostávame otvorení korektnému a konštruktívnemu dialógu,“ dodal Čech.