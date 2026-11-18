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Odborové zväzy navrhujú postupné skracovanie pracovného času
V zahraničí sa podľa analýzy osvedčili rôzne modely. Napríklad na Islande sa po experimentoch so skracovaním pracovného času postupne znížil počet skutočne odpracovaných hodín.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Skracovanie pracovného času na Slovensku by malo prebiehať postupne, najmä prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu. Doplniť by ho mal vhodný legislatívny rámec a pilotné projekty podporované štátom. Vyplýva to z publikácie Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, ktorú v októbri pripravil ekonomický analytik KOZ SR Ján Košč.
Technologický pokrok, automatizácia a rozvoj umelej inteligencie vytvárajú podľa publikácie priestor na to, aby ekonomika dokázala vyprodukovať rovnaké množstvo hodnôt s menším objemom ľudskej práce. Samotný rast produktivity však automaticky neznamená kratší pracovný čas. Jeho výsledky sa totiž môžu prejaviť aj vo vyššej produkcii a spotrebe, raste miezd či ziskov namiesto väčšieho množstva voľného času.
V zahraničí sa podľa analýzy osvedčili rôzne modely. Napríklad na Islande sa po experimentoch so skracovaním pracovného času postupne znížil počet skutočne odpracovaných hodín. V Nemecku sa kratší pracovný čas presadzuje predovšetkým prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Skúsenosti z pilotných projektov v rôznych krajinách zároveň poukazujú na možnosť zachovania alebo zvýšenia produktivity pri zlepšení pracovných podmienok.
Publikácia upozorňuje aj na možné riziká. Ak sa nezmení objem pracovných úloh, ale iba čas na ich vykonanie, môže kratší pracovný čas viesť k intenzívnejšiemu pracovnému tempu, väčšiemu psychickému tlaku a prísnejšej kontrole zamestnancov. V niektorých odvetviach, najmä v zdravotníctve, sociálnych službách, školstve či priemysle, si jeho zavedenie vyžaduje náročnejšiu organizačnú prípravu a môže priniesť vyššie náklady.
KOZ SR preto zdôrazňuje potrebu skúšať rôzne modely, vyhodnocovať ich výsledky a až následne ich rozširovať. Skracovanie pracovného času pritom nemusí znamenať výlučne zavedenie štvordňového pracovného týždňa. Môže ísť aj o kratší pracovný deň, viac voľných dní, menej nadčasov alebo dlhšiu dovolenku. Cieľom je podľa publikácie postupne premieňať časť rastu produktivity na väčší objem voľného času pre zamestnancov.
Technologický pokrok, automatizácia a rozvoj umelej inteligencie vytvárajú podľa publikácie priestor na to, aby ekonomika dokázala vyprodukovať rovnaké množstvo hodnôt s menším objemom ľudskej práce. Samotný rast produktivity však automaticky neznamená kratší pracovný čas. Jeho výsledky sa totiž môžu prejaviť aj vo vyššej produkcii a spotrebe, raste miezd či ziskov namiesto väčšieho množstva voľného času.
V zahraničí sa podľa analýzy osvedčili rôzne modely. Napríklad na Islande sa po experimentoch so skracovaním pracovného času postupne znížil počet skutočne odpracovaných hodín. V Nemecku sa kratší pracovný čas presadzuje predovšetkým prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Skúsenosti z pilotných projektov v rôznych krajinách zároveň poukazujú na možnosť zachovania alebo zvýšenia produktivity pri zlepšení pracovných podmienok.
Publikácia upozorňuje aj na možné riziká. Ak sa nezmení objem pracovných úloh, ale iba čas na ich vykonanie, môže kratší pracovný čas viesť k intenzívnejšiemu pracovnému tempu, väčšiemu psychickému tlaku a prísnejšej kontrole zamestnancov. V niektorých odvetviach, najmä v zdravotníctve, sociálnych službách, školstve či priemysle, si jeho zavedenie vyžaduje náročnejšiu organizačnú prípravu a môže priniesť vyššie náklady.
KOZ SR preto zdôrazňuje potrebu skúšať rôzne modely, vyhodnocovať ich výsledky a až následne ich rozširovať. Skracovanie pracovného času pritom nemusí znamenať výlučne zavedenie štvordňového pracovného týždňa. Môže ísť aj o kratší pracovný deň, viac voľných dní, menej nadčasov alebo dlhšiu dovolenku. Cieľom je podľa publikácie postupne premieňať časť rastu produktivity na väčší objem voľného času pre zamestnancov.