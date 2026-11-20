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Odborové zväzy: Ženy v EÚ od piatka pracujú v podstate zadarmo
Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov podľa najnovších údajov zverejnených Eurostatom dosahuje 11 %.
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Ženské zamestnankyne v Európskej únii (EÚ) od piatka začnú pracovať v podstate zadarmo, ak sa zohľadní rozdiel v odmeňovaní žien a mužov. Upozornila na to Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC), podľa ktorej väčšina členských štátov EÚ ešte stále neimplementovala smernicu o transparentnosti odmeňovania žien a mužov do svojej legislatívy, informuje spravodajca TASR.
Európska komisia (EK) oznámila, že 20. november je „Dňom rovnakej mzdy“, teda dňom v roku, keď ženy v Európe v priemere prestávajú byť platené za svoju prácu v porovnaní s mužmi pre rozdiel v zárobkoch.
Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov podľa najnovších údajov zverejnených Eurostatom dosahuje 11 %. S cieľom znížiť tento rozdiel Únia v roku 2023 prijala smernicu EÚ o transparentnosti odmeňovania žien a mužov, ktorá zakazuje doložky o tajomstve odmeňovania v zmluvách a pomáha odborom vyjednávať spravodlivé odmeňovanie.
Aj napriek tomu, že lehota na prevedenie smernice do vnútroštátneho práva uplynula v júni tohto roka, smernicu doteraz zaviedlo iba šesť členských štátov: Grécko, Litva, Malta, Slovensko, Španielsko a Taliansko.
Smernicu zakomponovali do svojej legislatívy iba dve z 15 krajín s rozdielom v odmeňovaní žien a mužov vyšším, ako je priemer EÚ.
Európska konfederácia odborových zväzov vyzvala eurokomisiu, aby podnikla právne kroky proti krajinám, ktoré smernicu ešte netransponovali.
Výskum Európskeho odborového inštitútu (ETUI) zároveň zistil, že priemerná pracujúca žena bude mať o 672 eur ročne lepšie platobné podmienky, ak sa smernica implementuje.
Ministri pre rodovú rovnosť z krajín EÚ, ktorí sa v nedeľu a pondelok (22. - 23. 11.) stretnú v Írsku, budú diskutovať o „ústrednej úlohe rodovej rovnosti pri zvyšovaní prosperity a konkurencieschopnosti“. Európski odborári ich vopred vyzvali, aby debaty začali tým, že sa zaviažu k bezodkladnému začleneniu smernice o transparentnosti odmeňovania do vnútroštátneho práva.
Zástupkyňa generálnej tajomníčky ETUC Isabelle Schömannová v správe pre médiá uviedla, že je škandalózne, že v čase, keď ženy „v skutočnosti pracujú zadarmo“, 21 národných vlád stále nezakotvilo smernicu o transparentnosti odmeňovania do svojho vnútroštátneho práva aj napriek svojej zákonnej povinnosti tak urobiť.
„Rovnaká mzda nie je možnosťou. Je to základné právo zakotvené v európskych zmluvách od roku 1957. Napriek tomu v roku 2026 milióny žien stále dostávajú podstatne menej ako muži. EÚ stanovila jasné pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty konať, a poskytla usmernenia na podporu podnikov pri ich dodržiavaní. Vykorisťovanie pracujúcich žien sa musí skončiť,“ vyhlásila Schömannová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európska komisia (EK) oznámila, že 20. november je „Dňom rovnakej mzdy“, teda dňom v roku, keď ženy v Európe v priemere prestávajú byť platené za svoju prácu v porovnaní s mužmi pre rozdiel v zárobkoch.
Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov podľa najnovších údajov zverejnených Eurostatom dosahuje 11 %. S cieľom znížiť tento rozdiel Únia v roku 2023 prijala smernicu EÚ o transparentnosti odmeňovania žien a mužov, ktorá zakazuje doložky o tajomstve odmeňovania v zmluvách a pomáha odborom vyjednávať spravodlivé odmeňovanie.
Aj napriek tomu, že lehota na prevedenie smernice do vnútroštátneho práva uplynula v júni tohto roka, smernicu doteraz zaviedlo iba šesť členských štátov: Grécko, Litva, Malta, Slovensko, Španielsko a Taliansko.
Smernicu zakomponovali do svojej legislatívy iba dve z 15 krajín s rozdielom v odmeňovaní žien a mužov vyšším, ako je priemer EÚ.
Európska konfederácia odborových zväzov vyzvala eurokomisiu, aby podnikla právne kroky proti krajinám, ktoré smernicu ešte netransponovali.
Výskum Európskeho odborového inštitútu (ETUI) zároveň zistil, že priemerná pracujúca žena bude mať o 672 eur ročne lepšie platobné podmienky, ak sa smernica implementuje.
Ministri pre rodovú rovnosť z krajín EÚ, ktorí sa v nedeľu a pondelok (22. - 23. 11.) stretnú v Írsku, budú diskutovať o „ústrednej úlohe rodovej rovnosti pri zvyšovaní prosperity a konkurencieschopnosti“. Európski odborári ich vopred vyzvali, aby debaty začali tým, že sa zaviažu k bezodkladnému začleneniu smernice o transparentnosti odmeňovania do vnútroštátneho práva.
Zástupkyňa generálnej tajomníčky ETUC Isabelle Schömannová v správe pre médiá uviedla, že je škandalózne, že v čase, keď ženy „v skutočnosti pracujú zadarmo“, 21 národných vlád stále nezakotvilo smernicu o transparentnosti odmeňovania do svojho vnútroštátneho práva aj napriek svojej zákonnej povinnosti tak urobiť.
„Rovnaká mzda nie je možnosťou. Je to základné právo zakotvené v európskych zmluvách od roku 1957. Napriek tomu v roku 2026 milióny žien stále dostávajú podstatne menej ako muži. EÚ stanovila jasné pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty konať, a poskytla usmernenia na podporu podnikov pri ich dodržiavaní. Vykorisťovanie pracujúcich žien sa musí skončiť,“ vyhlásila Schömannová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)