Berlín 16. augusta (TASR) - Najväčší nemecký odborový zväz IG Metall navrhol štvordňový pracovný týždeň. Cieľom je ochrana pracovných miest počas poklesu hospodárstva, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu.



"Štvordňový pracovný týždeň by bol jednou z reakcií na štrukturálne zmeny v odvetviach, ako je automobilový priemysel. To by umožnilo skôr zachrániť pracovné miesta v priemysle, než ich odpísať," uviedol pre sobotné vydanie denníka Süddeutsche Zeitung predseda odborového zväzu Jörg Hofmann.



IG Metall zastupuje zamestnancov v kovospracujúcom priemysle a je tiež najväčšou odborovou organizáciou v Európe.



Hofmann neposkytol ďalšie podrobnosti. Dodal len, že „tento plán by si vyžadoval určitú kompenzáciu miezd“.



Podľa neho sú firmy ochotné zvážiť skrátenie pracovného týždňa, aby sa vyhli znižovaniu počtu pracovných miest. „To znamená, že spoločnosti si budú môcť napríklad ponechať kvalifikovaných pracovníkov a ušetriť peniaze na odstupné v rámci prepúšťania,“ uviedol. Firmy ako Bosch, ZF a Daimler už uzavreli dohody o skrátení pracovnej doby toto leto.



Vyjednávači v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle súhlasili so zmrazením platov približne 4 miliónov zamestnancov v tomto roku v dôsledku krízy, ktorú v marci odštartovala pandémia.



Kolektívna dohoda o mzdách, ktorá mala pôvodne vypršať skôr, sa v rámci týchto rokovaní predĺžila do konca roku 2020.