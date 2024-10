Odborový zväz IG Metall odmietol nové clá EÚ na elektromobily z Číny

Berlín 3. októbra (TASR) - Odborový zväz IG Metall a zamestnanecké rady najväčších nemeckých automobiliek vo štvrtok vyzvali nemeckú vlády, aby hlasovala proti zavedeniu dodatočných dovozných ciel Európskej únie (EÚ) na elektromobily z Číny. Tieto clá sú nesprávne, pretože nezlepšia konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu, uviedli v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predsedníčka najväčšej odborovej organizácie v Nemecku Christiane Bennerová a šéfovia zamestnaneckých rád automobilových skupín Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Audi a Stellantis zdôraznili, že podporujú riešenie založené na rokovaniach. "V eskalujúcom obchodnom konflikte by prehrali všetci," varovali zástupcovia zamestnancov.



Členské štáty EÚ budú o uvalení dodatočných ciel hlasovať v piatok (4. 10.), pričom clá by do platnosti mali vstúpiť koncom mesiaca. Clá až do výšky 35,3 % na elektrické vozidlá vyrábané v Číne by sa pridali k štandardnému 10 % clu EÚ na dovoz automobilov.



Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA) v stredu (2. 10.) vyzvalo vládu, aby ich odmietla. Zavedenie vysokých dodatočných ciel by znamenalo ďalší ústup od medzinárodnej spolupráce a zvýšilo by riziko sporov v globálnom obchode, uviedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová.



Nemecké automobilky, ktoré výrazne investovali na čínskom trhu a ich výsledky sú do veľkej miery závislé od predaja áut práve v Číne, vo všeobecnosti odmietajú uvalenie vysokých dovozných ciel. Podľa Müllerovej Berlín musí hlasovať proti. "Nemecká vláda musí v piatok zaujať jasný postoj a clá zamietnuť," zdôraznila.