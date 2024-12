Odborový zväz IG Metall stupňuje tlak na vedenie Volkswagenu

Wolfsburg 13. decembra (TASR) - Pred potenciálne rozhodujúcou fázou kolektívneho vyjednávania v skupine Volkswagen vplyvný odborový zväz IG Metall stupňuje tlak na vedenie automobilky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Volkswagen vzhľadom na neuspokojivé finančné výsledky v dôsledku tvrdej konkurencie v Číne a prechodu na elektrické vozidlá presadzuje plošné zníženie platov o 10 %. Zároveň by sa mali zrušiť rôzne príplatky a odmeny. Na stole je aj zatváranie závodov kľúčovej rovnomennej značky. Zástupcovia odborov budú s vedením opäť rokovať v pondelok (16. 12.). Ide o piate kolo rokovaní, ktoré by malo trvať dva dni.



"Sme pripravení dosiahnuť dohodu do konca roka," uviedol hlavný vyjednávač IG Metall Thorsten Gröger. Ak však spoločnosť nenastaví kurz správnym smerom krátko pred Vianocami, "nastane masívna eskalácia", varoval. Odbory už zvolali viacero výstražných štrajkov, ktoré zatiaľ neviedli k ochromeniu výroby.



IG Metall, najväčší odborový zväz v Nemecku, požaduje zachovanie všetkých nemeckých závodov so zárukou udržania pracovných miest pre všetkých zhruba 130.000 zamestnancov. "Dobré riešenie je len také, ktoré vytvára perspektívu do budúcnosti pre všetky výrobné závody a pracovníkov v regiónoch," povedal Gröger, pričom zdôraznil, že dlhodobé zníženie miezd je pre odbory neprijateľné.