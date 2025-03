Odborový zväz KOVO rokuje o zmiernení dôsledkov hromadného prepúšťania

Krušovce 12. marca (TASR) - Odborový zväz (OZ) KOVO hľadá s vedením podniku ZKW Krušovce v okrese Topoľčany riešenia, ktoré zmiernia negatívne dopady hromadného prepúšťania vo firme. Po spoločnom rokovaní predsedníctva Rady OZ KOVO so zástupcami miestnej Základnej organizácie OZ KOVO ZKW to potvrdili odborári.



Jedným z možných opatrení je možnosť dobrovoľného odchodu zamestnancov s odstupným. "Tento krok umožňuje tým, ktorí sa sami rozhodnú odísť, vytvoriť priestor pre kolegov, ktorí sa ocitli na zozname prepúšťaných, no aktuálne si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť stratiť prácu," uviedli odborári vo svojom vyhlásení. Potvrdili, že aktuálne evidujú vyše 50 zamestnancov, ktorí prejavili záujem o túto možnosť.



Vedenie firmy ZKW Krušovce nahlásilo hromadné prepúšťanie na úrade práce koncom januára tohto roka. Ohrozených je 428 zamestnancov. Prepúšťanie sa začalo v marci a potrvá postupne do konca roka. Začiatkom tohto roka pracovalo vo fabrike približne 3000 ľudí.



Rakúska spoločnosť ZKW Group so sídlom vo Wieselburgu patrí medzi popredných výrobcov prémiových svetelných systémov a elektroniky pre automobilový priemysel. Je strategickým partnerom viacerých svetových automobiliek. Na Slovensku pôsobí od roku 2006.