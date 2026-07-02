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Odborový zväz KOVO víta kroky k reštartu výroby hliníka v Slovalcu
Zväz podotkol, že pre Slovensko aj Európu je to strategicky významný moment, keďže hliník je kľúčovou surovinou pre priemysel, energetiku a obranu.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Odborový zväz (OZ) KOVO víta podpis implementačnej zmluvy k reštartu výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom. Zároveň ocenil, že prinesie oživenie regiónu i nové pracovné príležitosti.
Zväz podotkol, že pre Slovensko aj Európu je to strategicky významný moment, keďže hliník je kľúčovou surovinou pre priemysel, energetiku a obranu. „Pri plnej prevádzke by Slovalco dokázalo vyrábať približne 175.000 ton primárneho hliníka ročne, čo predstavuje približne 15 percent súčasnej produkcie primárneho hliníka v Európskej únii,“ zdôrazňuje.
Predseda Základnej organizácie OZ KOVO Slovalco Andrej Jančok ocenil kroky, ktoré viedli k obnoveniu tradície výroby primárneho hliníka na Slovensku. Vyzdvihol aj nastavenie schémy, ktorá podľa neho spraví zo slovenských podnikov konkurencieschopné závody na európskom aj svetovom trhu. Konštatoval, že ekologická výroba vysokej kvality sa nemohla skončiť. „V to verilo 180 zamestnancov, ktorí ostali v spoločnosti pracovať a dúfali v obnovenie výroby,“ reagoval.
Predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková dodala, že Slovalco je dôležitým zamestnávateľom. „Plánovaným spustením výroby sa otvárajú aj ďalšie pracovné príležitosti pre ľudí u jeho dodávateľov,“ poznamenala. Tieto okolnosti a budovanie stabilnej prevádzky by podľa nej mohli v súčasnosti prispieť k ekonomickej istote mnohých slovenských rodín.
Zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba podpísali dvojicu zmlúv, v ktorých sa štát zaväzuje ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa pece vo firme začnú zapínať na prelome augusta a septembra.
Výrobu primárneho hliníka v Žiari nad Hronom utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. V hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu, v ktorom začiatkom roka pracovalo približne 180 ľudí.
Zväz podotkol, že pre Slovensko aj Európu je to strategicky významný moment, keďže hliník je kľúčovou surovinou pre priemysel, energetiku a obranu. „Pri plnej prevádzke by Slovalco dokázalo vyrábať približne 175.000 ton primárneho hliníka ročne, čo predstavuje približne 15 percent súčasnej produkcie primárneho hliníka v Európskej únii,“ zdôrazňuje.
Predseda Základnej organizácie OZ KOVO Slovalco Andrej Jančok ocenil kroky, ktoré viedli k obnoveniu tradície výroby primárneho hliníka na Slovensku. Vyzdvihol aj nastavenie schémy, ktorá podľa neho spraví zo slovenských podnikov konkurencieschopné závody na európskom aj svetovom trhu. Konštatoval, že ekologická výroba vysokej kvality sa nemohla skončiť. „V to verilo 180 zamestnancov, ktorí ostali v spoločnosti pracovať a dúfali v obnovenie výroby,“ reagoval.
Predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková dodala, že Slovalco je dôležitým zamestnávateľom. „Plánovaným spustením výroby sa otvárajú aj ďalšie pracovné príležitosti pre ľudí u jeho dodávateľov,“ poznamenala. Tieto okolnosti a budovanie stabilnej prevádzky by podľa nej mohli v súčasnosti prispieť k ekonomickej istote mnohých slovenských rodín.
Zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba podpísali dvojicu zmlúv, v ktorých sa štát zaväzuje ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa pece vo firme začnú zapínať na prelome augusta a septembra.
Výrobu primárneho hliníka v Žiari nad Hronom utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. V hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu, v ktorom začiatkom roka pracovalo približne 180 ľudí.