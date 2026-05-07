Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Ekonomika

Odbory a U. S. Steel Košice sa dohodli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 7. mája (TASR) - Kolektívne vyjednávanie v U. S. Steel Košice vo štvrtok ukončili vzájomnými podpismi sociálnych partnerov. Súčasťou kolektívnej zmluvy pre roky 2026 až 2030 je okrem iného aj zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy v priemere o 80 eur. Pre TASR to uviedol predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?