< sekcia Ekonomika
Odbory a U. S. Steel Košice sa dohodli
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 7. mája (TASR) - Kolektívne vyjednávanie v U. S. Steel Košice vo štvrtok ukončili vzájomnými podpismi sociálnych partnerov. Súčasťou kolektívnej zmluvy pre roky 2026 až 2030 je okrem iného aj zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy v priemere o 80 eur. Pre TASR to uviedol predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.