Odbory kritizujú nedostatočné zvyšovanie miezd v bankách, SBA oponuje

Bratislava 8. augusta (TASR) - Aj keď zisky bánk na Slovensku výrazne rastú, reálne mzdy ich zamestnancov sa prepadávajú. Upozornil na to Odborový zväz bánk a poisťovní (OZ BP). Vyzval preto Slovenskú bankovú asociáciu (SBA), aby pri kolektívnom vyjednávaní na rok 2024, ktoré sa začne v bankách v najbližších týždňoch, bolo dohodnuté navýšenie miezd minimálne na úrovni priemernej miery inflácie za rok 2023. SBA v reakcii uviedla, že na kolektívne vyjednávanie za celý bankový sektor nemá mandát a viazanie bánk konkrétnym percentom zvýšenia miezd nepovažuje za správne.



Odborári vo svojom stanovisku pripomenuli, že čistý zisk bánk pôsobiacich na Slovensku sa v prvom polroku tohto roku medziročne zvýšil takmer o 47 %. Aj vlani bol nárast čistého zisku výrazný na úrovni 14 %. "Pri minuloročnej priemernej miere inflácie 12,8 % ani jeden z najväčších bankových hráčov na slovenskom trhu nenavýšil mzdy zamestnancov v roku 2023 o viac ako 6 % v priemere," vyčíslil predseda OZ BP Svetozár Michálek. Porovnal to napríklad s postupným navyšovaním miezd v štátnej správe o 7 % plus 10 %.



Zarážajúce je podľa neho aj to, že zahraniční vlastníci bánk pôsobiacich na Slovensku nepoužívajú rovnaký meter vo vzťahu k svojím zamestnancom ako v iných krajinách. "Napríklad v Belgicku sa minulý rok mzda zvyšovala niekoľkokrát v závislosti od vývoja inflácie, v Rakúsku bol nárast miezd v sektore dohodnutý o 1 % nad priemernú mieru inflácie a v Taliansku to vyzerá obdobne. Práve z týchto troch krajín pochádzajú vlastníci najväčších bánk na Slovensku," podčiarkol Michálek.



Slovenská banková asociácia v reakcii upozornila, že sa nevenuje kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa od decembra 2016, keďže nemá na takéto vyjednávanie mandát. "Kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni, teda v bankách, kde sú zamestnanci odborovo angažovaní, funguje veľmi dobre a považujeme ho za efektívnejšie," uviedla pre TASR hovorkyňa SBA Daniela Gilányi.



Banky, rovnako ako iné odvetvia pracovného trhu na Slovensku, používajú podľa nej pri plánovaní rastu miezd platové prieskumy renomovaných spoločností, odborne sa zaoberajúcich predikciou nárastu miezd na konkrétnu pracovnú pozíciu. Používajú tiež rôzne modely kompenzačných schém vedúcich k individuálnemu ohodnocovaniu zamestnancov. "Viazanie jednotlivých bánk konkrétnym percentom zvýšenia základných miezd nezohľadňuje aktuálnu situáciu a nepovažujeme ho za správne," dodala hovorkyňa.