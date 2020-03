Odbory kritizujú pre koronavírus podmienky v seredskom Amazone

Bratislava 26. marca (TASR) - Zamestnanci firmy Amazon v Seredi prichádzajú denne do priameho fyzického kontaktu s obalmi a tovarom z oblastí najpostihnutejších novým koronavírusom, ako sú napríklad Taliansko či Nemecko. Informoval o tom Peter Mrázik, predseda odborov - ZO OZ Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover, Syncreon Slovakia. Podčiarkol, že podľa expertov nový koronavírus prežije na povrchoch viac ako tri dni.



Zamestnanci Amazonu sa podľa Mrázika stretávajú vo veľkom množstve v spoločných priestoroch, ktoré nemôžu stačiť riadne dezinfikovať a čistiť. V Amazone sa nepredchádza zhromažďovaniu osôb na jednom mieste, nie sú dostatočné vzdialenosti medzi pracovníkmi. V Seredi a okolí sú podľa jeho slov ubytovne, kde bývajú tisícky zamestnancov aj z cudziny, zároveň tisícky ďalších denne cestujú spoločnými autobusmi.



Priblížil, že Sereď je dopravným uzlom pre osobnú a nákladnú prepravu, na rozdiel napríklad od Jaguar Land Rover, v Amazone zamestnanci nedostali žiadne ochranné rúška, ktoré sa iní zamestnávatelia snažia zabezpečiť. V Amazone sa podľa Mrázika nerobia merania teploty zamestnancov. Spoločnosť vyžaduje podľa neho naďalej nadčasy, a to v čase, keď môžu zamestnancom oslabiť námahou imunitu, a tým zvýšiť ich riziko nákazy. Zatiaľ neboli zabezpečené ani vitamínové balíčky, ktoré firma mohla poskytnúť zo sociálneho fondu.



Hromadné stravovanie v jedálni Amazonu odbory podľa Mrázika nepovažujú v čase pandémie COVID-19 za bezpečné. Amazon podľa neho neposkytuje zamestnancom dezinfekčné gély a ani nepodnikol iniciatívne žiadne opatrenia na zabezpečenie prevencie v autobusoch. U zamestnancov Amazonu podľa predsedu odborov pretrváva oprávnená obava, že manažment firmy nedodržiava karanténne opatrenia. Amazon na túto tému zamestnancom podľa neho nekomunikuje žiadne informácie.



Firma odborárom oponuje. "Zmenili sme celý logistický, prepravný a dodávateľský reťazec, nákupné procesy a procesy predajcov tretích strán tak, aby sme uprednostnili skladovanie a dodávku základných položiek, ako sú produkty dôležité pre chod domácností, dezinfekčné prostriedky, detská výživa a zdravotnícke potreby. Poskytujeme životne dôležitú službu ľuďom na celom svete, hlavne tým, ktorí sú najzraniteľnejší, ako sú napríklad starší ľudia," uviedla firma.



Firma zároveň tvrdí, že na pracoviskách (po celom svete) zaviedla sériu preventívnych zdravotných a hygienických opatrení pre zamestnancov a dodávateľov, od zvýšenia frekvencie a intenzity čistenia, po prispôsobenie postupov v logistických centrách, s cieľom zabezpečiť odporúčané usmernenia týkajúce sa rozstupov ľudí.



"Stretávame sa každý deň, aby sme nachádzali ďalšie cesty a spôsoby, ako zlepšiť tieto opatrenia. Zadali sme objednávky na milióny ochranných rúšok, ktoré chceme rozdať našim zamestnancom a zmluvným dodávateľom, ktorí nemôžu pracovať z domu, ale len veľmi málo z nich bolo dodaných. Rúška sú stále nedostupné na celom svete a v tomto okamihu tie, ktoré sú, sú vládami presmerované do zariadení s najvyššou potrebou, ako sú nemocnice a kliniky," dodala firma.