Odbory: Kroky EÚ na ochranu pred energetickou krízou sú iba polovičaté
Autor TASR
Brusel 22. apríla (TASR) - Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) v stredu upozornila, že najnovšie opatrenia Európskej komisie (EK) na ochranu Európanov pred krízou súvisiacou s fosílnymi palivami sú iba „polovičaté“ a že viaceré členské krajiny EÚ budú mať problém urobiť to, čo eurokomisia žiada pre riešenie energetickej krízy. Informuje o tom spravodajca TASR.
Opatrenia, ktoré v stredu EK zverejnila, zahŕňajú napríklad plány na dočasné zrušenie pravidiel štátnej pomoci, aby členské štáty mohli zmierniť vysoké účty za energie a investovať do zelenej energie. ETUC v liste informovala EK, že to nepovedie k želanému spoločnému a koordinovanému prístupu, pretože mnohé členské štáty nemajú fiškálny priestor ani úverovú kapacitu na splnenie cieľov eurokomisie.
ETUC preto požaduje pozastavenie fiškálnych pravidiel EÚ, aby členské štáty mali potrebný fiškálny priestor na podporu spravodlivého prechodu pre pracovníkov a na podporu domácností postihnutých vysokými cenami energií. Odborári žiadajú aj zvýšenie verejných investícií do infraštruktúry, pričom súkromný kapitál by mal dopĺňať verejné opatrenia a nebyť ich náhradou.
Odborári tvrdia, že v nadväznosti na model politiky SURE, ktorá počas pandémie zachránila pracovné miesta, musí EÚ chrániť pracovné miesta, príjmy a produkciu v postihnutých odvetviach vrátane dopravy aj počas krízy energetickej. Zdôraznili, že akékoľvek verejné financie poskytnuté spoločnostiam na pomoc pri prekonaní tejto krízy musia byť podmienené ochranou pracovných miest a reinvestovaním ziskov, a nie vyplácaním akcionárov. Požadujú tiež opatrenia na zdanenie nečakane veľkých ziskov energetických gigantov, ktorí zarábajú 80 miliónov eur denne, zvyšujú ceny v celej ekonomike a poháňajú infláciu.
ETUC žiada aj reformu trhu s elektrinou, aby neplatilo, že aj tam, kde dominujú obnoviteľné zdroje energie, plyn stále určoval veľkoobchodné ceny.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá skonštatovala, že EK zmenou pravidiel štátnej pomoci uznala potrebu, aby vlády chránili pracovníkov a investovali do obnoviteľných zdrojov energie. „Rozsah opatrení, ktoré eurokomisia navrhla, však nezodpovedá kríze, ktorej čelia pracovníci alebo priemyselné odvetvia. Členské štáty musia zaplniť medzeru v týchto návrhoch a poskytnúť záruky pre pracovné miesta a príjmy pracovníkov,“ uviedla.
Podľa Lynchovej EK oprávnene hľadá spoločnú reakciu na energetickú krízu, ale členským štátom poskytla len polovicu nástrojov. Spresnila, že riešenie základnej príčiny problému, závislosti Európy od fosílnych palív, si bude vyžadovať masívne a trvalé investície do obnoviteľných zdrojov energie. Čo je však nezlučiteľné s úspornými opatreniami, ku ktorým mnohé členské štáty nútia fiškálne pravidlá EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
