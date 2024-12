Odbory: Medzi vládou a samosprávami neprišlo k dohode

Bratislava 19. decembra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vyzvala vládu a samosprávy, aby sa dohodli na podmienkach financovania a následne na podpise kolektívnych zmlúv. Vyjednávanie o kolektívnych zmluvách pre štátnu a verejnú službu na roky 2025 a 2026 bolo podľa nej ukončené už pred troma mesiacmi, avšak dodnes neboli podpísané. Vo štvrtok na to upozornila hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.



"Konfederácia odborových zväzov SR už od 17. septembra 2024 deklaruje, že je pripravená kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnych aj verejných zamestnancov podpísať, a to súčasne, keďže v žiadnom prípade nechceme robiť rozdiely medzi jednotlivými zamestnancami. Iba podpísanie týchto kolektívnych zmlúv zabezpečí všetkým skupinám zamestnancov doručenie benefitov, peňažnej odmeny pre rok 2025 a valorizácie pre rok 2026, ktoré sme v týchto kolektívnych zmluvách dojednali," uviedla Nemethová.



KOZ boli tento týždeň doručené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na podpis, avšak bez garancie podpisov druhej zmluvnej strany, ktorú tvoria zástupcovia samospráv. Nemethová spresnila, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Samosprávne kraje Slovenska (SK8) už dlhodobo tvrdia, že zmluvy nepodpíšu, ak im vláda nezabezpečí dofinancovanie, ktoré by krylo záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv. Bez podpisov samospráv by boli podľa konfederácie kolektívne zmluvy vyššieho stupňa neplatné a neúčinné.



Odborovým zväzom a ich základným odborovým organizáciám KOZ preto odporúča, aby si od 1. januára budúceho roka zabezpečili všetky sociálne benefity prostredníctvom svojich podnikových kolektívnych zmlúv. Konfederácia zároveň verí, že k podpisu týchto zmlúv zo strany samospráv nakoniec príde, keďže ohrozených by bolo desiatky tisíc zamestnancov, ktorí by nemali nárok na dohodnuté záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv.