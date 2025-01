Odbory očakávajú v roku 2025 naďalej nedostatok pracovnej sily

Bratislava 1. januára (TASR) - Na Slovensku bude v roku 2025 naďalej pretrvávať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, a to najmä v zdravotníctve, školstve či u technických profesií. Zamestnanci a zamestnávatelia sa budú musieť v budúcom roku tiež popasovať s konsolidačnými opatreniami, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na rast platov či vytváranie nových pracovných miest. Pre TASR to uviedli Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



"Je nevyhnutné, aby sa vláda zamerala na zefektívnenie výdavkov verejného sektora, ako aj na výraznejšie zdanenie bohatých, ktorí by mali prispieť väčším dielom k ozdraveniu verejných financií," zdôraznila hovorkyňa KOZ Martina Nemethová s tým, že konsolidácia verejných financií je nevyhnutná, avšak nesmie zasiahnuť zraniteľnú skupinu pracujúcich ľudí.



Odborári rovnako nesúhlasia s tým, aby dani podliehali platby vykonávané na účet fyzickej osoby, teda nepodnikateľa. Tým by sa podľa nich zaťažilo aj bezhotovostné vyplácanie mzdy na účet zamestnanca a zvýšilo by sa daňovo-odvodové zaťaženie práce, čo môže mať vplyv aj na spomalenie rastu miezd. Zaťaženie takýchto finančných transakcií sa môže negatívne preniesť do vyjednávania o výške platov.



Novú daň z finančných transakcií vnímajú ako hrozbu aj zamestnávatelia, pretože zvýši náklady na každodenné finančné operácie, čo zasiahne všetky podniky. To bude brániť mnohým podnikateľom investovať na Slovensku a vytvárať nové pracovné miesta, pričom firmy môžu presunúť svoju činnosť do krajín s priaznivejším podnikateľským prostredím.



V budúcom roku predpokladajú zamestnávatelia, že bude naďalej pretrvávať situácia s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, preto je podľa nich nevyhnutné, aby sa zjednodušil vstup zahraničných pracovníkov na Slovensko a znížila sa byrokracia, ktorá spomaľuje proces zamestnávania.



Problémy v zdravotníctve by mohli v prípade ich neriešenia ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. "Môže to viesť k zvýšenej chorobnosti, k neskoršiemu diagnostikovaniu ochorení alebo zhoršeniu už existujúcich zdravotných problémov. To spôsobí dodatočné náklady nielen na PN-ky, ale zvýšia sa náklady aj na zamestnanie náhradníkov. Takáto situácia môže viesť k spomaleniu celého hospodárstva," upozornila hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.