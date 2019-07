Odbory odmietajú hromadné prepúšťanie v U.S. Steel Košice

Na snímke zľava člen predsedníctva Odborového zväzu KOVO (OZ) Ján Šlauka, predseda OZ KOVO Emil Machyna, predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Juraj Varga a podpredseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Jozef Greško počas tlačovej konferencie OZ KOVO k situácii v U. S. Steel Košice. V Košiciach 30. júla 2019. Foto: TASR

Košice 30. júla (TASR) - Odborový zväz KOVO odmieta rozsiahle prepúšťanie, ktoré tento mesiac ohlásilo vedenie oceliarní U. S. Steel Košice. Do 31. marca 2020 je v rámci fabriky platná kolektívna zmluva, ktorej súčasťou je článok, že zamestnávateľ nebude uplatňovať hromadné prepúšťanie. Odbory chcú tento článok zakotviť aj na nasledujúce obdobie. Informovali o tom v utorok predseda OZ KOVO Emil Machyna a odborársky predák v U. S. Steel Košice Juraj Varga.S cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy chce U. S. Steel Košice do konca roka 2021 znížiť počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500.uviedol Varga pre novinárov. Odmietol, že by bola v podniku prezamestnanosť. O kolektívnej zmluve na nové obdobie sa bude rokovať.skonštatoval.K plánu znížiť počet zamestnancov pristúpili oceliarne vzhľadom na zlú situáciu na trhu s oceľou, podnik pritom poukázal na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. V rámci opatrení už došlo v podniku k zavedeniu štvordňového pracovného týždňa a odstaveniu jednej z vysokých pecí.povedal Varga. V podniku je podľa neho medzi zamestnancami nervózna atmosféra. Možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti podniku vidí najmä vo zvýšení investícií a eliminovaní dlhoročného investičného dlhu.Aj podľa Machynu sa za uplynulých 19 rokov v oceliarňach investovalo málo, čo považuje za jeden z faktorov súčasnej zlej situácie. "Chceme dohodnúť takú kolektívnu zmluvu na budúci rok, aby opäť ochránila na nejaké obdobie ľudí, aby neboli prepúšťaní, mali istotu a stabilitu, pretože odviedli kus práce pre tú spoločnosť a vytvárali hodnoty, ktoré tá spoločnosť mala použiť," povedal.Príprava kolektívnej zmluvy by sa mala začať ešte tento rok. Machyna ďalej konštatoval, že dôležitá je podpora ľudí.dodal.Hovorca oceliarní Ján Bača v reakcii na kritiku odborárov reagoval, že od vstupu U.S. Steel do Košíc boli preinvestované dve miliardy dolárov.skonštatoval Bača.Dodal, že v januári tohto roku firma oznámila investíciu do linky na výrobu elektrotechnickej ocele a v jej prípravách sa pokračuje.