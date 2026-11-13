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Odbory odmietajú úvahy o zatvorení nemeckých závodov Mercedes-Benz
Michael Schiebe, člen predstavenstva skupiny Mercedes-Benz zodpovedný za výrobu, vo štvrtok (12. 11.) vyhlásil, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať.
Autor TASR
Stuttgart 13. novembra (TASR) - Odborový zväz IG Metall a zástupcovia zamestnancov spoločnosti Mercedes-Benz v piatok dôrazne odmietli plány vedenia na zvýšenie konkurencieschopnosti nemeckých závodov. Predseda zamestnaneckej rady Ergun Lümali vyhlásil, že si je plne vedomý náročnej situácie, v ktorej sa automobilka nachádza, zastavenie investícií do nemeckých závodov a presun výroby do východnej Európy však nie je riešením. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Potrebujeme členov predstavenstva, ktorí veria v budúcnosť Nemecka ako priemyselného centra, a nie takých, ktorí pri každej kríze hovoria, že je koniec. Dôrazne odmietame zatváranie závodov a sme pripravení brániť sa,“ zdôraznil Lümali. Zástupkyňa odborového zväzu IG Metall Barbara Reschová vyjadrila pripravenosť hľadať riešenia s cieľom zabezpečiť budúcnosť domácich závodov a chrániť pracovné miesta. Je však neprijateľné, aby vedenie zastavilo ďalšie investície v nemeckých závodoch a zároveň požadovalo predĺženie pracovného času či obmedzenie zamestnaneckých výhod, dodala.
Michael Schiebe, člen predstavenstva skupiny Mercedes-Benz zodpovedný za výrobu, vo štvrtok (12. 11.) vyhlásil, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať. Predstavenstvo preto rozhodlo o pozastavení všetkých ďalších investícií do nemeckých závodov. Schiebe už pred niekoľkými týždňami avizoval, že ak sa nepodarí znížiť náklady, automobilka v Nemecku zatvorí dva závody.
„Potrebujeme členov predstavenstva, ktorí veria v budúcnosť Nemecka ako priemyselného centra, a nie takých, ktorí pri každej kríze hovoria, že je koniec. Dôrazne odmietame zatváranie závodov a sme pripravení brániť sa,“ zdôraznil Lümali. Zástupkyňa odborového zväzu IG Metall Barbara Reschová vyjadrila pripravenosť hľadať riešenia s cieľom zabezpečiť budúcnosť domácich závodov a chrániť pracovné miesta. Je však neprijateľné, aby vedenie zastavilo ďalšie investície v nemeckých závodoch a zároveň požadovalo predĺženie pracovného času či obmedzenie zamestnaneckých výhod, dodala.
Michael Schiebe, člen predstavenstva skupiny Mercedes-Benz zodpovedný za výrobu, vo štvrtok (12. 11.) vyhlásil, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať. Predstavenstvo preto rozhodlo o pozastavení všetkých ďalších investícií do nemeckých závodov. Schiebe už pred niekoľkými týždňami avizoval, že ak sa nepodarí znížiť náklady, automobilka v Nemecku zatvorí dva závody.