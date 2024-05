Odbory odporučili zamestnancom Bukóza Holding dať výpoveď

Hencovce 16. mája (TASR) - Zamestnanci skupiny spoločností Bukóza Holding začali podávať výpovede z dôvodu nevyplatenia mzdy. Ako pre TASR uviedol predseda Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV) pri Bukocel Pavol Halas, niektorí ich podali hneď ráno, ďalší sa pripojili počas dňa a časť tak plánuje urobiť v nasledujúcich dňoch. Presný počet odchádzajúcich spomedzi vyše 500 zamestnancov, ktorí nedostali mzdy za marec, zatiaľ nepozná.



Tento krok odporučilo OZ DLV po stredajších (15. 5.) rokovaniach, pri ktorých odborárom zamestnávateľ potvrdil, že nemá finančné prostriedky na doplatenie miezd, nedokáže garantovať ich výplatu v nasledujúcom období a nepredložil odborom záruky, že finančné problémy dokáže vyriešiť.



"Prioritou pre odbory je momentálne nájsť najrýchlejší spôsob, ako zabezpečiť svojim členom chýbajúci príjem, aby mali z čoho žiť a platiť mesačné náklady. Sú bez práce a bez peňazí," uviedla predsedníčka OZ DLV Vlasta Szabová.



Dodala, že organizácia na základe týchto skutočností odporučila členom odborov zvážiť možnosť okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodu nevyplatenia mzdy. Zamestnancom v tejto súvislosti nezanikne nárok na vyplatenie dlžnej mzdy a súčasne majú nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.



"Aj keď reálne zamestnávateľ nie je schopný vyplatiť zamestnancom zákonný nárok a tento bude predmetom uplatnenia ďalších zákonných možností," doplnila Szabová. Zamestnanci budú môcť požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sprostredkovanie zamestnania. Ak im nebude ponúknutá vhodná práca, po splnení zákonných podmienok im vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti.



Základná organizácia OZ DLV rozhodla, že nesúhlasí s uzavretím ďalšej Dohody o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, na základe ktorej by zamestnancom v dôsledku neprideľovania práce patrila náhrada mzdy v sume 60 % priemerného zárobku, ktorú by zamestnávateľ podľa nich nedokázal zaplatiť.



Vyše 500 zamestnancom skupiny spoločností Bukóza Holding v okrese Vranov nad Topľou mešká výplata za mesiac marec. So žiadosťou o pomoc sa obrátili odborári na vládu. V stredu (15. 5.) sa okolo 200 zamestnancov a dodávateľov firmy zúčastnilo na protestnom stretnutí s cieľom upozorniť na ich zlú sociálnu situáciu.



Celulózka za nepriaznivú finančnú situáciu viní predchádzajúcu vládu, konkrétne vypovedanie dlhodobej zmluvy spoločnosti s Lesmi SR, čo podľa holdingu fabrike skrátilo ročný objem dodávok dreva približne o 50 percent.