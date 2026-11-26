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Odbory označili plány ZSSK nahrádzať vlaky autobusmi za nebezpečné
ZSSK v stredu (25. 11.) informovala, že vyhlásila verejnú súťaž na zabezpečenie autobusovej dopravy namiesto málo využívaných vlakov na deviatich vybraných železničných úsekoch.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Odborové združenie železničiarov (OZŽ) považuje plány Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) nahrádzať regionálne vlaky autobusovou dopravou s odvolaním sa na nerentabilitu za mimoriadne nebezpečný krok, ktorý ohrozuje budúcnosť slovenskej železnice aj pracovné miesta zamestnancov. Vlak nie je autobus a rušenie výkonov na koľajniciach nie je riešením problémov s grafikonom či nadväznosťou spojov. Podnikový výbor OZŽ pri ZSSK vo štvrtok informoval, že s takýmto postupom zásadne nesúhlasí. Na Gemeri spustili petíciu za zachovanie vlakov na dvoch tratiach v tomto regióne.
„Otvorene upozorňujeme širokú verejnosť na reálne dosahy týchto krokov - od straty komfortu a nadväznosti pre cestujúcich až po postupnú likvidáciu regionálnej železničnej dopravy. Zároveň rázne vyzývame kompetentných, ako aj starostov, primátorov a predstaviteľov samospráv k okamžitej činnosti a obrane vlakových spojov v ich regiónoch,“ uviedla na sociálnej sieti predsedníčka PV OZŽ pri ZSSK Andrea Jesenská.
Členov odborovej organizácie, zamestnancov aj cestujúcich požiadala, aby nezostávali pasívni, zdieľali tieto informácie, zapájali sa do diskusií, podporovali či iniciovali petície za zachovanie vlakov a dávali najavo, že železnicu si vziať nedajú. „Spoločne dokážeme vytvoriť tlak, ktorý nebude možné ignorovať,“ vyzvala Jesenská.
Na Gemeri už spustili petíciu za zachovanie železničnej osobnej dopravy na tratiach Jesenské - Rimavská Sobota - Hnúšťa - Tisovec a Tisovec - Brezno. „Zásadne nesúhlasíme s plánovaným nahrádzaním osobných vlakov autobusmi a žiadame prehodnotenie tohto zámeru,“ uviedli iniciátori petície adresovanej Ministerstvu dopravy SR a ZSSK. Podľa údajov na webe peticie.com tiež žiadajú zverejniť podklady k plánovaným zmenám, prerokovať budúcnosť železničnej dopravy priamo v regióne a pripraviť konkrétny plán zlepšenia vlakových spojení.
ZSSK v stredu (25. 11.) informovala, že vyhlásila verejnú súťaž na zabezpečenie autobusovej dopravy namiesto málo využívaných vlakov na deviatich vybraných železničných úsekoch. Predpokladaná hodnota zákazky na 12 mesiacov je 9,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty vrátane možnosti predĺženia zmlúv o ďalších 12 mesiacov.
„Hlavným dôvodom pripravovanej zmeny je dlhodobo nízky počet cestujúcich na vybraných železničných úsekoch a k nemu neúmerne vysoké náklady. Na viacerých z nich počet cestujúcich zodpovedá kapacitám autobusovej dopravy viac než vlakov,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Namiesto vlakov by mali jazdiť autobusy na deviatich regionálnych úsekoch Banská Štiavnica - Zvolen osobná stanica, Zvolen osobná stanica - Horná Štubňa, Tisovec - Brezno, Tisovec - Jesenské, Jesenské - Fiľakovo, Šahy - Čata, Kúty - Skalica na Slovensku, Turzovka - Makov a Skalité - Zwardoň.
„Otvorene upozorňujeme širokú verejnosť na reálne dosahy týchto krokov - od straty komfortu a nadväznosti pre cestujúcich až po postupnú likvidáciu regionálnej železničnej dopravy. Zároveň rázne vyzývame kompetentných, ako aj starostov, primátorov a predstaviteľov samospráv k okamžitej činnosti a obrane vlakových spojov v ich regiónoch,“ uviedla na sociálnej sieti predsedníčka PV OZŽ pri ZSSK Andrea Jesenská.
Členov odborovej organizácie, zamestnancov aj cestujúcich požiadala, aby nezostávali pasívni, zdieľali tieto informácie, zapájali sa do diskusií, podporovali či iniciovali petície za zachovanie vlakov a dávali najavo, že železnicu si vziať nedajú. „Spoločne dokážeme vytvoriť tlak, ktorý nebude možné ignorovať,“ vyzvala Jesenská.
Na Gemeri už spustili petíciu za zachovanie železničnej osobnej dopravy na tratiach Jesenské - Rimavská Sobota - Hnúšťa - Tisovec a Tisovec - Brezno. „Zásadne nesúhlasíme s plánovaným nahrádzaním osobných vlakov autobusmi a žiadame prehodnotenie tohto zámeru,“ uviedli iniciátori petície adresovanej Ministerstvu dopravy SR a ZSSK. Podľa údajov na webe peticie.com tiež žiadajú zverejniť podklady k plánovaným zmenám, prerokovať budúcnosť železničnej dopravy priamo v regióne a pripraviť konkrétny plán zlepšenia vlakových spojení.
ZSSK v stredu (25. 11.) informovala, že vyhlásila verejnú súťaž na zabezpečenie autobusovej dopravy namiesto málo využívaných vlakov na deviatich vybraných železničných úsekoch. Predpokladaná hodnota zákazky na 12 mesiacov je 9,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty vrátane možnosti predĺženia zmlúv o ďalších 12 mesiacov.
„Hlavným dôvodom pripravovanej zmeny je dlhodobo nízky počet cestujúcich na vybraných železničných úsekoch a k nemu neúmerne vysoké náklady. Na viacerých z nich počet cestujúcich zodpovedá kapacitám autobusovej dopravy viac než vlakov,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Namiesto vlakov by mali jazdiť autobusy na deviatich regionálnych úsekoch Banská Štiavnica - Zvolen osobná stanica, Zvolen osobná stanica - Horná Štubňa, Tisovec - Brezno, Tisovec - Jesenské, Jesenské - Fiľakovo, Šahy - Čata, Kúty - Skalica na Slovensku, Turzovka - Makov a Skalité - Zwardoň.