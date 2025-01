Odbory: Počet ľudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, klesá

Bratislava 13. januára (TASR) - Počet zamestnancov na Slovensku, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, klesá. Povedala to prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová po pondelkovom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR. Jedným z prerokovaných bodov bola práve informácia o počte zamestnancov poberajúcich minimálnu mzdu. Sociálni partneri diskutovali aj o súčasnom stave počtu zamestnancov v štátnej správe a jeho vývoji od roku 2020.



"Klesá počet zamestnancov a počet pracujúcich, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, to je dobrá správa pre pracujúcich. Za rok 2023 to bol posledný údaj, s ktorým sme pracovali, čo je zhruba cez šesť percent zamestnancov, ktorí pracujú na plný úväzok a poberajú minimálnu mzdu," uviedla Uhlerová.



V rámci toho tripartita rozoberala aj odmeňovanie zamestnancov vo verejnom sektore, kde sa časť z tarifných tried nachádza pod úrovňou minimálnej mzdy. Tento problém by mal štát podľa prezidentky KOZ riešiť, keďže ide o 100.000 pracovníkov, ktorí patria do takýchto tarifných tried.



Ďalšou témou bolo znižovanie počtu zamestnancov v štátnej správe, s ktorým je podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslava Kiraľvargu potrebné začať, keďže za uplynulých 15 rokov narástol počet pracovníkov v tejto oblasti o takmer 100.000. Spresnil, že v súčasnosti je vo verejnej správe obsadených 470.000 pracovných miest na trvalý pracovný pomer alebo dohodu.



"Počet zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe ku celkovému počtu zamestnaných ľudí na Slovensku je jedna pätina, čo je 20 %, pričom priemer v Európe je 15 %. To znamená, že keď znížime počet zamestnancov o 100.000, sme na úrovni priemeru Európskej únie a my netvrdíme, že to treba urobiť alebo sa to dá urobiť za rok, ani za dva či tri, ale je potrebné s tým začať," priblížil Kiraľvarga.



Dodal, že počet ľudí pracujúcich vo verejnej správe nad 59 rokov predstavuje tri percentá a tí, ktorí pracujú v tejto oblasti viac ako 21 rokov, tvoria jedno percento. Zamestnanci tak postupne starnú, no podľa neho ich netreba nahrádzať. "Tým pádom by sme vedeli každý rok znížiť o osem až deväť tisíc stav ľudí pracujúcich vo verejnej sfére. A znižujeme aj výdavky, veď 100.000 ľudí do roka verejnú správu stojí tri miliardy," uzavrel Kiraľvarga.