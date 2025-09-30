< sekcia Ekonomika
Odbory protestovali proti podobe konsolidácie a nedostatku dialógu
Odbory opakovane vyzývali vládu, aby s nimi konsolidačné opatrenia konzultovala.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Odbory nesúhlasia s podobou opatrení na konsolidáciu verejných financií, ktoré pripravila vláda a časť z nich minulý týždeň schválil parlament. Výrazne negatívne podľa nich ovplyvnia bežných pracujúcich. Kritizujú aj to, že s nimi vláda o konsolidačnom balíku nediskutovala. Z týchto dôvodov protestovali odborári z celého Slovenska v utorok popoludní pred budovou Národnej rady (NR) SR v Bratislave.
„Prišli sme preto, lebo už toho máme dosť. Toto nie je konsolidácia, toto je kompenzácia neschopnosti prijať také opatrenia a riešenia, ktoré by sme nemuseli platiť my a za ktoré by sme nezodpovedali my, zamestnanci a pracujúci. Odmietame takúto konsolidáciu,“ vyhlásila na proteste prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Konsolidácia je podľa nej potrebná, ale mala by byť sociálne spravodlivá, teda taká, ktorá nebude „len na pleciach“ pracujúcich.
Vyčíslila, že z balíka v sume 2,7 miliardy eur viac ako 800 miliónov eur zaplatia priamo zamestnanci. Ďalšie stovky miliónov eur vyberie štát na zvýšených cenách, ktoré sa priamo alebo nepriamo opäť dotknú pracujúcich a ich rodín. „Celkovo sa škrty voči zamestnancom vyšplhajú až na jednu miliardu eur... Aby sme si to vedeli predstaviť, tak pre jedného zamestnanca v priemere to znamená zaplatiť 400 až 500 eur ročne,“ priblížila Uhlerová.
Pripomenula tiež, že odbory opakovane vyzývali vládu, aby s nimi konsolidačné opatrenia konzultovala. V takom prípade by vedeli obhajovať záujmy zamestnancov. „A čo sa stalo, aká je realita tohto roka? Dozvedeli sme sa konsolidačné opatrenia z tlačovej konferencie až 9. septembra. Sociálny dialóg so sociálnymi partnermi, čiže aj s odbormi, ktoré zastupujú pracujúcich, zamestnancov, bol úplne vynechaný,“ zdôraznila prezidentka KOZ. Konsolidačné opatrenia tak neboli výsledkom diskusie, ale považuje ich za diktát vlády.
„Chceme konsolidáciu, ktorá je sociálne a environmentálne spravodlivá. Chceme dialóg, a nie diktát. Nechceme ilúziu spravodlivosti, chceme, aby sa vláda obrátila na tých, čo skutočne majú a prestala brať tým, čo už dávno dávajú najviac. A preto zdaňte bohatých, nie chudobných,“ vyzvala Uhlerová vládu.
