Odbory v Continentali Zvolen riešia s vedením spor o mzdy

Zvolen 13. novembra (TASR) - Vo zvolenskej spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia riešia už od konca októbra spor o uzavretie kolektívnej zmluvy. Stalo sa tak po piatich kolách kolektívneho vyjednávania novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2020 – 2023. Obe strany sa po vzájomnej dohode rozhodli požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie sprostredkovateľa.



Ako informoval predseda Základnej organizácie OZ KOVO Continental Zvolen Marián Tuhársky, s kolektívnym vyjednávaním novej kolektívnej zmluvy sa začalo 9. septembra. "Ani po ďalších štyroch kolách októbrových rokovaní sa však nepodarilo dospieť k vzájomnej zhode na podobe novej kolektívnej zmluvy," uviedol.



Predmetom rokovaní bolo zjednotenie týždenného pracovného času zamestnancov na 37,5 hodiny, postupné zvýšenie počtu dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce i tzv. zásluhovej dovolenky za odpracované roky, finančné zvýšenie letného a vianočného bonusu, zavedenie nového systému rastu tarifných miezd výrobných pracovníkov i samotné zvýšenie tarifných miezd všetkých zamestnancov.



Podľa informácií OZ KOVO Continental v podniku aktuálne pracuje 1145 kmeňových zamestnancov. Priemerná mesačná mzda výrobných zamestnancov dosahuje približne 1300 eur, nevýrobní pracovníci zarábajú zhruba 2000 eur.



„V kolektívnom vyjednávaní je naším cieľom dohodnúť sa a vyjednať v oblasti zabezpečenia pracovných i sociálnych možností zamestnancov pre nich čo najlepšie mzdové podmienky, benefity, ktorými by sa priaznivo ovplyvnila sociálna úroveň nielen našich zamestnancov, ale aj celého zvolenského regiónu, a ktorými by sa motivovali noví záujemcovia o prácu v našej spoločnosti. Aj preto požadujeme 4,5-percentný nárast taríf u nevýrobných zamestnancov, a to každý rok počas platnosti kolektívnej zmluvy, čo predstavuje dohromady 18-percentné zvýšenie počas štyroch rokov, a tiež 70-eurový nárast taríf u výrobných zamestnancov – takisto každý rok počas platnosti kolektívnej zmluvy," priblížil Tuhársky.



Podľa odborov všetky požiadavky voči zamestnávateľovi zodpovedajú aktuálnej situácii na trhu práce, kde sa začína prejavovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. "Sme presvedčení o tom, že prosperovať sa dá iba so spokojnými a primerane ohodnotenými zamestnancami, aby títo boli schopní podávať dennodenne kvalitný pracovný výkon a pomáhali tak k ziskovosti a dobrému menu zamestnávateľa," konštatoval.



Ako ďalej uviedol, počas rokovaní došlo ku konsenzu vo viacerých ustanoveniach, ktoré predložili odbory aj zamestnávateľ. „Je v našom záujme, aby sa našiel kompromis a aby sa dokázali zrealizovať úpravy v tarifných mzdách zamestnancov," pripomenul.



Podľa neho zamestnávateľ nateraz súhlasí so zvýšením tarifných miezd pre nevýrobných zamestnancov a výrobným ponúka 10 eur plus 1,5 % mesačne, respektíve 23 eur mesačne na osobu v rokoch 2020 a 2021 a na roky 2022 a 2023 navrhuje nárast taríf o 10 eur plus 2 % mesačne na zamestnanca.



Odbory však s týmto návrhom nesúhlasia, preto sa obidve strany na poslednom októbrovom kolektívnom vyjednávaní rozhodli vyhlásiť spor v kolektívnom vyjednávaní. "Otvorené tak ostalo zvýšenie základných tarifných miezd výrobných zamestnancov, ale aj ďalšie sporné body. Aktuálne obaja sociálni partneri čakajú na pridelenie sprostredkovateľa, o ktorom rozhoduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR," doplnil.