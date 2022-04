Odbory v košických oceliarňach vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Košice 25. apríla (TASR) - Odbory v oceliarňach U. S. Steel Košice vyhlásili od pondelka štrajkovú pohotovosť, dôvodom je spor v kolektívnom vyjednávaní. TASR o tom za Odborový zväz (OZ) KOVO informovala Anita Fáková s tým, že zároveň požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o pridelenie sprostredkovateľa. U. S. Steel Košice priebežné výsledky rokovania s odborármi nechce komentovať, verí však v dohodu.



Zamestnanci a zamestnávateľ sa ani po šiestich kolách kolektívneho vyjednávania nedohodli na Dodatku č. 4 k platnej podnikovej kolektívnej zmluve. Prvé kolo sa konalo koncom januára a zatiaľ posledné bolo v piatok (22. 4.). Návrh znenia dodatku pripravila Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice v zhode s ďalšou odborovou organizáciou pôsobiacou v podniku – OZ Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS).



Pre odborárov sú kľúčovými tri piliere, a to pracovný čas, mzdy a zamestnanosť. „Predmetom vzniknutého sporu nie je iba zamestnávateľom navrhované zvýšenie týždenného pracovného času z doterajších 35,5 hodiny týždenne na 37,5 hodiny týždenne, ale aj jeho neochota zvyšovať tarifné mzdy pre rok 2022 a obmedzovanie benefitov zadefinovaných v predloženom návrhu,“ uviedli odborári s tým, že ich cieľom v kolektívnom vyjednávaní je udržanie prijateľnej životnej úrovne pre zamestnancov v rozhodujúcich oblastiach, a to bez ďalšieho zvyšovania týždenného pracovného času. Predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga spresnil, že chcú tiež docieliť zvyšovanie dynamiky rastu miezd.



Pripomenul, že štrajková pohotovosť nie je štrajk, ale prejav pripravenosti zamestnancov ho zrealizovať, ak to bude nevyhnutné.



Celý proces kolektívneho vyjednávania vo všetkých otvorených častiach hodnotí ako nesmierne náročný dialóg. „Očakávaný kompromis je pritom vždy možný, dôležitý je však aj vzájomný rešpekt a vecná argumentácia,“ dodal odborový predák.



Manažérka pre vzťahy s médiami U. S. Steel Košice Ľubomíra Šoltésová v reakcii pre TASR uviedla, že rokovania s odborármi pokračujú a ich priebežné výsledky nebudú cez média komentovať. „S naším sociálnym partnerom sme vždy dokázali nájsť riešenie aj na zložité otázky a veríme v dohodu aj tentoraz,“ poveda