Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Ekonomika

Odbory v Mobis Slovakia požadujú navýšenie miezd o 250 eur

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Návrh nového znenia kolektívnej zmluvy chcú odborári odovzdať zamestnávateľovi začiatkom budúceho týždňa.

Autor TASR
Žilina 23. októbra (TASR) - Hlavnou požiadavkou odborárov v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá vyrába moduly a autosúčiastky, bude zvýšenie základných miezd všetkých zamestnancov o 250 eur mesačne. TASR o tom informoval predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Tomáš Schroll.

Návrh nového znenia kolektívnej zmluvy chcú odborári odovzdať zamestnávateľovi začiatkom budúceho týždňa. „Zamestnanci dlhodobo odvádzajú vysoký výkon a podieľajú sa na stabilných hospodárskych výsledkoch firmy. Očakávame preto, že sa to primerane odrazí aj na ich príjmoch,“ uviedol Schroll.

Podľa odborov je požiadavka na zvýšenie mzdy o 250 eur reakciou na rast životných nákladov, infláciu a zvyšujúce sa ceny energií, ale aj na potrebu spravodlivého ocenenia práce v prostredí vysokej produktivity. Odbory zároveň požadujú zvýšenie miezd, mzdové zvýhodnenia a zachovanie všetkých doterajších benefitov. „Naším cieľom nie je konfrontácia, ale dohoda, ktorá bude férová pre zamestnancov aj pre spoločnosť,“ dodal predseda odborovej organizácie.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov