Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Odbory v Mobis Slovakia sa so zamestnávateľom nedohodli na zmluve

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Základnou požiadavkou odborárov je zvýšenie tarifných miezd o 250 eur pre všetkých zamestnancov.

Autor TASR
Žilina 27. apríla (TASR) - Ani päť kôl vyjednávaní medzi odborármi a zamestnávateľom zatiaľ neprinieslo dohodu na uzatvorení novej kolektívnej zmluvy v spoločnosti Mobis Slovakia. Ako informoval predseda Základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) Kovo Tomáš Schroll, konferencia delegátov na svojom sobotňajšom (25. 4.) zasadnutí odmietla aktuálny návrh zo strany zamestnávateľa a zorganizuje k nemu prieskum stanoviska zamestnancov.

Pripomenul, že návrh novej kolektívnej zmluvy podávali odborári ešte koncom októbra minulého roka, pričom po dvoch kolách neúspešných rokovaní vyhlásili 23. februára spor v kolektívnom vyjednávaní. Neúspešné bolo aj konanie pred sprostredkovateľkou v polovici apríla.

Základnou požiadavkou odborárov je zvýšenie tarifných miezd o 250 eur pre všetkých zamestnancov. „Návrh vychádza z konkrétnych potrieb zamestnancov a opiera sa o dobré hospodárske výsledky spoločnosti. Zamestnanci sú tí, ktorí svojou každodennou prácou, produktivitou a lojalitou vytvárajú hodnoty, z ktorých spoločnosť profituje. Je preto oprávnené očakávať, že sa tento prínos premietne aj do ich pracovných a mzdových podmienok,“ poznamenal Schroll.

Doplnil, že delegáti Konferencie OZ KOVO Mobis ako najvyššieho orgánu odborovej organizácie analyzovali finálny návrh zamestnávateľa, ktorý počíta s navýšením základnej mzdy pre výrobných zamestnancov v roku 2027 o 89 eur mesačne a v roku 2028 o 100 eur, percentuálnym navýšením miezd pre office zamestnancov a zvýšením jednorazových bonusov.

Konferencia návrh zamestnávateľa odmietla, pričom odborová organizácia zorganizuje prieskum stanoviska zamestnancov k tomuto návrhu s vyhodnotením do konca mája. „Naším cieľom je umožniť každému zamestnancovi prevziať časť zodpovednosti a vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s výsledkom kolektívneho vyjednávania,“ dodal Schroll.

Mobis Slovakia je dcérskou spoločnosťou kórejského koncernu Mobis. Hlavnou činnosťou tohto podniku je výroba modulov, elektronických komponentov a dosiek plošných spojov pre automobily. Závod v Gbeľanoch pri Žiline aktuálne zamestnáva približne 2700 pracovníkov.
Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok