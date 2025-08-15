Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odbory v Nemecku vyzývajú automobilky, aby znížili dividendy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Napriek prudkému poklesu ziskov v tomto roku vyplatil Volkswagen dividendu vo výške 6,30 eura za kmeňovú akciu, zatiaľ čo BMW a Mercedes-Benz vyplatili po 4,30 eura.

Berlín 15. augusta (TASR) - Odbory v Nemecku vyzývajú akcionárov najväčších automobiliek, aby si znížili dividendy v čase, keď odvetvie zápasí s poklesom predaja a ziskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Investori spoločností Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz by mali prispieť k zmierneniu napätia v sektore, ktorý zamestnáva stovky tisíc ľudí v celej Európe, uviedla v piatok Christiane Bennerová, predsedníčka odborového zväzu IG Metall. Napriek prudkému poklesu ziskov v tomto roku vyplatil Volkswagen dividendu vo výške 6,30 eura za kmeňovú akciu, zatiaľ čo BMW a Mercedes-Benz vyplatili po 4,30 eura.

Problémy sa líšia od spoločnosti k spoločnosti, celkovo sa však odvetvie a jeho pracovná sila nachádzajú v neistej situácii, dodala Bennerová, pričom upozornila, že predaj automobilov v EÚ zostáva pod úrovňou spred pandémie. Automobilky vyzvala, aby pokračovali v dlhodobých investíciách do perspektívnych produktov, ako sú elektrické vozidlá.
