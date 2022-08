Odbory v PPS sa k návrhu KZ nevyjadria, riaditeľ vraj nie je štatutár

Detva 30. augusta (TASR) – Vedenie Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO pri Podpolianskych strojárňach Detva sa zatiaľ nemôže vyjadriť k návrhu kolektívnej zmluvy (KZ) na rok 2023, ktorý mu bol minulý týždeň doručený vedením podniku PPS Group. Dokument bol podľa odborárov predložený generálnym riaditeľom zamestnávateľa, ktorý nie je uvedený v Obchodnom registri SR ako štatutárny orgán spoločnosti a taktiež nie je uvedený ani ako osoba, ktorá by bola oprávnená podpisovať návrh KZ.



"Výbor ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva preto požiadal zamestnávateľa najmä z dôvodu procesnoprávnej čistoty kolektívneho vyjednávania, aby bol predložený právne záväzný dokument, ktorý nespochybniteľným spôsobom preukáže, že generálny riaditeľ zamestnávateľa je oprávnený konať na účely rokovania a uzatvárania kolektívnej zmluvy v mene zamestnávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce," informuje predseda detvianskych odborov Stanislav Ľupták.



Výbor ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva zároveň vyzval zamestnávateľa, aby doplnil všetky náležitosti návrhu KZ, bez ktorých nie je možné považovať kolektívne vyjednávanie za začaté, a to v lehote najneskôr piatich pracovných dní.



"Výbor ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva súčasne oznámil zamestnávateľovi, že pokiaľ dokument nebude riadne doplnený uvedeným spôsobom, pristúpi k predloženiu vlastného návrhu KZ na rok 2023," uvádza Ľupták.



Ako uplynulý týždeň TASR informovalo vedenie podniku, odborom zaslali návrh obsahu novej KZ, kde by malo byť zakotvené plošné zvýšenie platov o mieru inflácie a zachovanie všetkých existujúcich benefitov. Konkrétny nárast miezd sa má vypočítať podľa jesennej Strednodobej predikcie základných makroekonomických ukazovateľov Národnej banky Slovenska. Ako generálny riaditeľ bol uvedený Martin Domiter.