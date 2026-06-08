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Odbory v spoločnosti Klinická biochémia vyhlásili spor o uzavretie KZ
V kolektívnom spore bol zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pridelený sprostredkovateľ.
Autor TASR
Žilina 8. júna (TASR) - Odborová organizácia v spoločnosti Klinická biochémia vyhlásila spor o uzavretie kolektívnej zmluvy (KZ). TASR o tom informovala predsedníčka základnej odborovej organizácie Michala Vladárová. Doplnila, že v kolektívnom spore bol zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pridelený sprostredkovateľ.
K tomuto kroku došlo po tom, čo sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ po neúspešných kolektívnych vyjednávaniach nedohodli na uzatvorení novej kolektívnej zmluvy. Platnosť tej predošlej sa skončila 31. decembra 2025. „Hlavnou požiadavkou odborov je dôstojné a férové odmeňovanie zamestnancov, ktorí zabezpečujú každodenné fungovanie laboratórnej diagnostiky. Ide o odbornú a zodpovednú prácu, od ktorej závisí diagnostika pacientov, rozhodovanie lekárov a fungovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Vladárová.
Upozornila, že verejne dostupné účtovné závierky ukazujú, že spoločnosť dosahuje kladné, niekoľkomiliónové hospodárske výsledky. Len v roku 2024 vykázala zisk viac ako 5,5 milióna eur pri čistom obrate takmer 20 miliónov eur. „Odborová organizácia preto považuje za ťažko obhájiteľné, aby spoločnosť s takýmito dlhodobými hospodárskymi výsledkami odmietala primerané zvýšenie miezd zamestnancov, ktorých odborná práca je nevyhnutná pre každodenné fungovanie laboratórnej diagnostiky,“ poznamenala Vladárová.
Odborová organizácia podľa jej slov víta pridelenie sprostredkovateľa ako dôležitý krok k pokračovaniu rokovaní. „Sme pripravení rokovať. Ak má byť zdravotníctvo kvalitné, nemôže stáť na podhodnotenej práci zdravotníckych a laboratórnych zamestnancov,“ dodala Vladárová.
K tomuto kroku došlo po tom, čo sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ po neúspešných kolektívnych vyjednávaniach nedohodli na uzatvorení novej kolektívnej zmluvy. Platnosť tej predošlej sa skončila 31. decembra 2025. „Hlavnou požiadavkou odborov je dôstojné a férové odmeňovanie zamestnancov, ktorí zabezpečujú každodenné fungovanie laboratórnej diagnostiky. Ide o odbornú a zodpovednú prácu, od ktorej závisí diagnostika pacientov, rozhodovanie lekárov a fungovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Vladárová.
Upozornila, že verejne dostupné účtovné závierky ukazujú, že spoločnosť dosahuje kladné, niekoľkomiliónové hospodárske výsledky. Len v roku 2024 vykázala zisk viac ako 5,5 milióna eur pri čistom obrate takmer 20 miliónov eur. „Odborová organizácia preto považuje za ťažko obhájiteľné, aby spoločnosť s takýmito dlhodobými hospodárskymi výsledkami odmietala primerané zvýšenie miezd zamestnancov, ktorých odborná práca je nevyhnutná pre každodenné fungovanie laboratórnej diagnostiky,“ poznamenala Vladárová.
Odborová organizácia podľa jej slov víta pridelenie sprostredkovateľa ako dôležitý krok k pokračovaniu rokovaní. „Sme pripravení rokovať. Ak má byť zdravotníctvo kvalitné, nemôže stáť na podhodnotenej práci zdravotníckych a laboratórnych zamestnancov,“ dodala Vladárová.