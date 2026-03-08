Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odbory v spoločnosti Samsung Electronics pripravujú štrajk

Štrajk pripravujú tri odborové zväzy, ktoré zastupujú približne 89.000 zo 130.000 zamestnancov spoločnosti.

Autor TASR
Soul 8. marca (TASR) - Odbory v juhokórejskom koncerne Samsung Electronics zvažujú štrajk. V prípade, ak zamestnanci odhlasujú príslušný návrh, sa 21. mája začne štrajk, ktorý potrvá 18 dní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Štrajk pripravujú tri odborové zväzy, ktoré zastupujú približne 89.000 zo 130.000 zamestnancov spoločnosti. Hlasovanie o vstupe do štrajku sa uskutoční od pondelka (9. 3.) do 18. marca. Odboroví lídri podľa miestnych médií údajne varovali, že zamestnanci, ktorí sa odmietnu pripojiť k štrajku, budú čeliť postihom. To vyvolalo diskusie, či zamestnanci nie sú vystavení neoprávnenému tlaku. Pre spoločnosť Samsung Electronics by išlo druhý štrajk od jej založenia. Prvý sa uskutočnil v roku 2024, keď odbory požadovali zvýšenie miezd.
