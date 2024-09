Odbory v závode Audi v Bruseli hrozia arbitrážnym konaním

Brusel 9. septembra (TASR) - Odbor zastupujúci pracovníkov bruselského závodu automobilky Audi, ktorému hrozí zatvorenie, chce začať arbitrážne konanie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Belga.



V bruselskom závode nemeckej automobilky prebieha zúrivý konflikt. V pondelok ráno zamestnanci podpálili pneumatiky usporiadané tak, aby zobrazovali logo Audi.



Nemecká automobilová skupina Volkswagen, do ktorej patrí aj Audi, v júli varovala, že môže zatvoriť bruselský závod luxusnej značky Audi. Dôvodom je slabý dopyt po elektrickom SUV Q8 e-tron, ktorý sa tam vyrába, a vysoké prevádzkové náklady.



Montážne linky stoja od júla, keď vedenie oznámilo zámer reštrukturalizovať závod. Výroba modelu Q8 e-tron sa tam začala v roku 2022 a mala pokračovať do roku 2027, ale hrozí jej predčasné zastavenie. Automobilová skupina tvrdí, že nebolo prijaté žiadne rozhodnutie a hľadá alternatívu pre továreň, ktorá zamestnáva približne 3000 ľudí.



Obavy belgických zamestnancov však minulý týždeň ešte zhoršilo oznámenie skupiny Volkswagen, že v najbližších rokoch sa v Bruseli nebude vyrábať žiadny iný model.



Zamestnanci zapojení do sporu ukradli kľúče od približne 200 vozidiel v snahe vyvinúť tlak na vedenie, aby objasnilo budúcnosť továrne, uviedla Belga. Pracovníci tvrdia, že kým sa tak nestane, žiadne auto závod neopustí.



V reakcii na túto akciu sa vedenie rozhodlo továreň uzavrieť a prestať vyplácať zamestnancov. Pohrozilo aj vznesením obvinenia z trestného činu.



V pondelok pred závodom protestovalo niekoľko desiatok ľudí.



Hovorca odborov ACV Metea Ronny Liedts je presvedčený, že vedenie zatvorilo továreň v rozpore s pravidlami sociálneho dialógu. Hrozí súdnym konaním, pretože zamestnanci už nebudú dostávať mzdy.