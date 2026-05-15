Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Ekonomika

Odbory vylučujú zatváranie závodov skupiny Volkswagen v Nemecku

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Odbory po náročných dlhých rokovaniach súhlasili s reštrukturalizačným programom, v rámci ktorého vlajková značka Volkswagen plánuje do roku 2030 zrušiť 35.000 pracovných miest.

Autor TASR
Wolfsburg 15. mája (TASR) - Odborový zväz IG Metall a podniková rada spoločnosti Volkswagen (VW) odmietli špekulácie o možnom zatvorení závodov v Nemecku. „Samozrejme, všetky závody zostanú zachované,“ uviedli v piatok v spoločnom vyhlásení zástupcovia odborov a zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Odbory po náročných dlhých rokovaniach súhlasili s reštrukturalizačným programom, v rámci ktorého vlajková značka Volkswagen plánuje do roku 2030 zrušiť 35.000 pracovných miest. Výmenou za to sa vedenie koncernu zaviazalo udržať všetky závody v Nemecku a vylúčilo prepúšťanie z prevádzkových dôvodov. Tento kompromis sa podľa odborov a podnikovej rady teraz nesmie spochybňovať.

V poslednom období sa špekuluje najmä o budúcnosti závodu VW v Osnabrücku, kde pracuje približne 2300 ľudí. Výroba modelov Porsche sa tam má tento rok skončiť a v polovici roku 2027 sa skončí aj výroba kabrioletu VW T-Roc. Budúcnosť závodu zostáva nejasná, pričom sa opakovane diskutuje o scenári, v ktorom by závod mohli prevziať zbrojárske koncerny.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy