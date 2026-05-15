Odbory vylučujú zatváranie závodov skupiny Volkswagen v Nemecku
Autor TASR
Wolfsburg 15. mája (TASR) - Odborový zväz IG Metall a podniková rada spoločnosti Volkswagen (VW) odmietli špekulácie o možnom zatvorení závodov v Nemecku. „Samozrejme, všetky závody zostanú zachované,“ uviedli v piatok v spoločnom vyhlásení zástupcovia odborov a zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Odbory po náročných dlhých rokovaniach súhlasili s reštrukturalizačným programom, v rámci ktorého vlajková značka Volkswagen plánuje do roku 2030 zrušiť 35.000 pracovných miest. Výmenou za to sa vedenie koncernu zaviazalo udržať všetky závody v Nemecku a vylúčilo prepúšťanie z prevádzkových dôvodov. Tento kompromis sa podľa odborov a podnikovej rady teraz nesmie spochybňovať.
V poslednom období sa špekuluje najmä o budúcnosti závodu VW v Osnabrücku, kde pracuje približne 2300 ľudí. Výroba modelov Porsche sa tam má tento rok skončiť a v polovici roku 2027 sa skončí aj výroba kabrioletu VW T-Roc. Budúcnosť závodu zostáva nejasná, pričom sa opakovane diskutuje o scenári, v ktorom by závod mohli prevziať zbrojárske koncerny.
