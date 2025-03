Odborári: Ženy v SR majú v priemere vyššie vzdelanie ako muži

Bratislava 10. marca (TASR) - V roku 2023 malo vysokoškolské vzdelanie 48 % žien vo veku od 25 do 34 rokov, čo je viac ako u mužov, kde to bolo 31 %. V aktívnom veku do 64 rokov malo vyššie vzdelanie 30 % žien, čo je viac ako u mužov na úrovni 22 %. Napriek tomu ich miera zamestnanosti a odmeňovania v práci ostáva nižšia. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.



Miera zamestnanosti žien sa na Slovensku zvýšila v roku 2023 na 68 %, čo je o osem percentuálnych bodov menej (p. b.) ako u mužov, kde to bolo 76 %. Rozdiely sú podľa odborárov viditeľné aj na regionálnej úrovni. "Kým podiel pracujúcej populácie v aktívnom veku 15 až 64 rokov na východnom Slovensku bol v roku 2023 len 66 %, v Bratislavskom kraji to bolo 80 %. Rozdiel v miere zamestnanosti mužov nebol však až taký vysoký, na východe 71 % a v Bratislavskom kraji 80 %," uviedla KOZ s tým, že ženy na východe krajiny si prácu hľadajú ťažšie, pričom zamestnaných je z nich 60 %, kým v Bratislavskom kraji je to až 81 %.



Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším rozdielom v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Kým priemer EÚ dosahuje necelých 13 %, tak v SR je rozdiel v hrubom hodinovom zárobku 16 %. Odborári zhodnotili, že pri súčasnom tempe znižovania tohto rozdielu by sa vyrovnanie platov mohlo dosiahnuť až v roku 2050. Ženy častejšie pracujú aj v odvetviach, ktoré sú menej platené, ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, predaj či upratovanie. Naopak, muži sa zamestnávajú napríklad v priemysle alebo na manažérskych a riadiacich pozíciách, kde sú vyššie mzdy. Najväčšie rodové rozdiely v zamestnanosti sú viditeľné v rozmedzí od 25 do 39 rokov, a to z dôvodu materskej, respektíve rodičovskej dovolenky.



"Nástroje na elimináciu rodových mzdových rozdielov už sčasti nájdeme aj v existujúcich legislatívnych opatreniach, napríklad zákaz diskriminácie je zakotvený v Ústave SR, v Zákonníku práce, či v takzvanom antidiskriminačnom zákone, viac priaznivých opatrení však prináša transpozícia európskych smerníc. Spoliehať sa len na platnú legislatívu nestačí," zdôraznila prezidentka KOZ Monika Uhlerová s tým, že je dôležité zvyšovať pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami spolu so zvyšovaním odborovej organizovanosti, čím sa zlepšia pracovné podmienky žien, vrátane výšky miezd.



Slovensko podľa odborárov potrebuje systematické riešenia na podporu žien na trhu práce. Na zlepšenie situácie je nevyhnutné napríklad zvýšiť dostupnosť jaslí, škôlok a školských klubov, investovať do celoživotného vzdelávania, podporovať flexibilné pracovné úväzky či navýšiť podiel žien v sektore s vyššou pridanou hodnotou.