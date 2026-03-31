Odbory:Banky napriek vysokým ročným ziskom odmietajú rokovať o platoch
Odborový zväz bánk a poisťovní už v máji predložil návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenská banková asociácia (SBA) odmieta rokovať s odborármi o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa napriek rastúcim ziskom bankového sektora. V utorok na to upozornil Odborový zväz bánk a poisťovní (OZBP).
OZBP už v máji predložil návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ten zahŕňa požiadavky týkajúce sa miezd, pracovného času, práce z domu, vplyvu umelej inteligencie na pracovné procesy a zamestnanosť či podmienok pri chorobe a odchode zo zamestnania. Podľa odborárov sa SBA k návrhu odmietla vecne postaviť. Namiesto diskusie o pracovných podmienkach tvrdí, že nemá mandát na kolektívne vyjednávanie, a pripúšťa len nezáväzné diskusie mimo sociálneho dialógu.
Takýto postup je podľa OZBP v rozpore so zákonom o kolektívnom vyjednávaní. Upozorňuje, že SBA pôsobí ako zástupca bankového sektora v Republikovej únii zamestnávateľov, no zároveň odmieta úlohu sociálneho partnera na sektorovej úrovni.
OZBP zároveň poukazál na prax v zahraničí. V krajinách ako Rakúsko, Belgicko či Taliansko je sektorové kolektívne vyjednávanie v bankovníctve bežné a banky tam podľa odborárov štandardne rokujú o spoločných pracovných podmienkach. Spor tak podľa zväzu presahuje samotný bankový sektor. „Ak sa ani v ziskovom a stabilnom odvetví nedá otvoriť debata o mzdách a pracovných podmienkach, vzniká otázka, ako má Slovensko dobiehať životnú úroveň západnej Európy,“ uviedol podpredseda OZBP Radovan Nárožný.
Keďže SBA odmieta kolektívne vyjednávanie, OZBP sa obrátil na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa. „Ľudia v bankách si zaslúžia viac než len vyhlásenia o spoločenskej zodpovednosti. Zaslúžia si férovú debatu o platoch a podmienkach,“ dodal Nárožný.
