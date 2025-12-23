< sekcia Ekonomika
Odbyt automobilky Stellantis v novembri v Európe klesol o 2,7 %
Spoločnosť Stellantis, ktorej značkami sú Jeep, Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo a Chrysler, predala v Európe od začiatku tohto roka do záveru novembra 1.760.601 automobilov.
Autor TASR
Rím 23. decembra (TASR) - Odbyt vozidiel automobilovej skupiny Stellantis na európskom trhu sa v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka znížil o 2,7 % na 138.747. Trhový podiel taliansko-francúzsko-americkej skupiny v Európe sa zmenšil na 12,9 % z úrovne 13,5 %, na ktorej bol v novembri 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Spoločnosť Stellantis, ktorej značkami sú Jeep, Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo a Chrysler, predala v Európe od začiatku tohto roka do záveru novembra 1.760.601 automobilov. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška to bol pokles o 4,5 %. Jej trhový podiel počas januára až novembra bol 14,6 %. V rovnakom období roka 2024 pritom bol na úrovni 15,5 %.
Európsky automobilový trh, ktorý zahŕňa Európsku úniu, Veľkú Britániu a Európske združenie voľného obchodu (EZVO), minulý mesiac celkovo absorboval 1.079.600 nových vozidiel. V porovnaní s novembrom minulého roka išlo o rast odbytu o 2,4 %.
Spoločnosť Stellantis, ktorej značkami sú Jeep, Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo a Chrysler, predala v Európe od začiatku tohto roka do záveru novembra 1.760.601 automobilov. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška to bol pokles o 4,5 %. Jej trhový podiel počas januára až novembra bol 14,6 %. V rovnakom období roka 2024 pritom bol na úrovni 15,5 %.
Európsky automobilový trh, ktorý zahŕňa Európsku úniu, Veľkú Britániu a Európske združenie voľného obchodu (EZVO), minulý mesiac celkovo absorboval 1.079.600 nových vozidiel. V porovnaní s novembrom minulého roka išlo o rast odbytu o 2,4 %.