Odbyt automobilov Ford na americkom trhu vlani stúpol o 6 %
Predaj pickupov F-Series za celý rok 2025 vzrástol o 8,3 %, ale počas 4. štvrťroka o 3,1 % klesol.
Autor TASR
Detroit 7. januára (TASR) - Predaj vozidiel americkej automobilky Ford Motor v USA v minulom roku vzrástol o 6 %. Spoločnosť tým dosiahla najlepší ročný predaj od roku 2019. Výrobca áut v roku 2025 na domácom trhu predal 2,2 milióna vozidiel. Vo štvrtom kvartáli odbyt Fordu stúpol 2,7 % na viac ako 545.200 áut. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Predaj vozidiel spoločnosti Ford v USA v minulom roku je do značnej miery v súlade s očakávaniami analytikov, ktorí odhadujú, že celkový predaj áut na americkom trhu v roku 2025 sa zvýšil o približne 2 % na 16,3 milióna.
Ford dosiahol rast odbytu aj vo 4. kvartáli napriek problémom pri výrobe pickupov F-Series v dôsledku dvoch požiarov v newyorskom závode firmy Novelis, ktorá je pre automobilku kľúčovým dodávateľa hliníka. Predaj pickupov F-Series za celý rok 2025 vzrástol o 8,3 %, ale počas 4. štvrťroka o 3,1 % klesol.
Odbyt elektrických áut Fordu na americkom trhu sa zmenšil. Tento trend sa prejavil aj na predaji ostatných automobiliek. Odbyt elektromobilov Fordu sa vlani oslabil o 14,1 %, pričom vo štvrtom kvartáli sa prepadol až o 52 %. Automobilka však dosiahla rast predaja hybridov o takmer 22 % a predpokladá, že ich odbyt bude naďalej rásť. Predaju Fordu vlani dominovali tradičné vozidlá so spaľovacími motormi, ktoré tvorili približne 86 % odbytu.
