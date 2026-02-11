< sekcia Ekonomika
Odbyt čínskych áut v januári medziročne klesol
Odbyt čínskych áut na domácom trhu krajiny sa v januári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška znížil o 19,5 % na 1,4 milióna kusov. Bol to najprudší pokles od februára 2024.
Autor TASR
Peking 11. februára (TASR) - Celkový predaj čínskych automobilov v januári medziročne klesol o 3,2 % na 11-mesačné minimum 2,346 milióna vozidiel. Toto oslabenie nasledovalo po decembrovom poklese o 6,2 %. Ukázali to údaje, ktoré zverejnilo Čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predaj čínskych vozidiel na nové zdroje energie (NEV) minulý mesiac medziročne mierne vzrástol, a to o 0,1 % na 945-tisíc kusov. Išlo o 11. mesiac medziročného rastu po sebe.
Odbyt čínskych áut na domácom trhu krajiny sa v januári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška znížil o 19,5 % na 1,4 milióna kusov. Bol to najprudší pokles od februára 2024.
Medzimesačne sa celkový predaj čínskych áut v januári prepadol o 28,30 % po decembrovom oslabení o 4,6 %. Minulý mesiac CAAM predpovedalo, že celkový predaj čínskych osobných vozidiel v roku 2026 vzrastie o 1 % na 34,75 milióna kusov. Predpokladá sa, že predaj čínskych NEV dosiahne v tomto roku 19 miliónov kusov, čo by bol rast o 15,2 %.
V minulom roku predaj čínskych vozidiel vzrástol o 9,4 % na rekordných 34,4 milióna kusov. Predaj NEV sa zvýšil o 28,2 %.
Predaj čínskych vozidiel na nové zdroje energie (NEV) minulý mesiac medziročne mierne vzrástol, a to o 0,1 % na 945-tisíc kusov. Išlo o 11. mesiac medziročného rastu po sebe.
Odbyt čínskych áut na domácom trhu krajiny sa v januári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška znížil o 19,5 % na 1,4 milióna kusov. Bol to najprudší pokles od februára 2024.
Medzimesačne sa celkový predaj čínskych áut v januári prepadol o 28,30 % po decembrovom oslabení o 4,6 %. Minulý mesiac CAAM predpovedalo, že celkový predaj čínskych osobných vozidiel v roku 2026 vzrastie o 1 % na 34,75 milióna kusov. Predpokladá sa, že predaj čínskych NEV dosiahne v tomto roku 19 miliónov kusov, čo by bol rast o 15,2 %.
V minulom roku predaj čínskych vozidiel vzrástol o 9,4 % na rekordných 34,4 milióna kusov. Predaj NEV sa zvýšil o 28,2 %.