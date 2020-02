Odbyt ruských lietadiel Suchoj Superjet 100 zabezpečuje iba Aeroflot

Moskva 19. februára (TASR) - Ruská spoločnosť Suchoj má na dopravné lietadlá Suchoj Superjet 100 tento rok zatiaľ jediného zákazníka. Tým je ruská letecká spoločnosť Aeroflot, ktorá ešte v roku 2018 uzatvorila dlhodobý kontrakt na prevzatie 100 superjetov. Ďalšie potvrdené objednávky na tento rok však Suchoj nemá. Uviedli to pre agentúru Reuters dva nemenované zdroje.



Lietadlo vstúpilo na trh v roku 2011 ako prvé dopravné lietadlo vyrobené v Rusku od pádu Sovietskeho zväzu. Napriek miliardám dolárov, ktoré štát nalial do jeho vývoja, sa však firme Suchoj nedarí presadiť so superjetmi na trhu.



Sukhoi Civil Aircraft, kontrolovaný štátnym holdingom Rostec, očakával, že predá stovky superjetov. Slabý dopyt a problémy so servisom strojov však spôsobili, že dnes lieta iba 142 týchto lietadiel.



Najviac ich má ruská letecká spoločnosť Aeroflot, celkovo 54. Tento rok by mala dostať ďalších 17 strojov, uviedlo pre agentúru Reuters ruské ministerstvo obchodu a priemyslu. Dodávka je súčasťou väčšieho kontraktu z roku 2018, v rámci ktorého Aeroflot prevezme v rokoch 2019 až 2026 celkovo 100 lietadiel.



Podľa dvoch zdrojov oboznámených so situáciou však Suchoj ďalších zákazníkov na rok 2020 nemá. Väčšinou majú tieto stroje vo svojich flotilách ruské spoločnosti a čo sa týka zahraničných prepravcov, reakcie sú zmiešané.



Jedným zo zákazníkov je írska letecká spoločnosť CityJet, ktorá však vlani prevádzku svojich siedmich superjetov zastavila. Ďalším je napríklad mexický Interjet, ktorý zasa minulý rok uviedol, že svojich 22 superjetov plánuje predať.



Už v roku 2019 Suchoj za svojimi plánmi, čo sa týka predaja superjetov, výrazne zaostal. Plánom bolo predať 16 lietadiel, do konca roka ich však firma predala osem, z toho päť prevzal Aeroflot.