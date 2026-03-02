Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odbyt elektromobilov Tesla vo Francúzsku a Nórsku vo februári vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Predaj elektrických áut Tesla v Európe sa v minulom roku oslabil o 27 % v dôsledku starnúceho modelového radu a rastúcej konkurencie najmä zo strany čínskych značiek.

Paríž 2. marca (TASR) - Trhový podiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla vo Francúzsku a Nórsku vo februári stúpol. Signalizuje to stabilizáciu predaja vozidiel tejto automobilky v Európe po dvoch rokoch oslabovania odbytu. Počet registrácií áut Tesla vo Francúzsku sa zvýšil o 55 %, hoci väčšina konkurentov v krajine predala menej áut ako v rovnakom mesiaci pred rokom. V Nórsku sa počet registrácií zvýšil o 32 %, ale v Dánsku o 18 % klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Predaj elektrických áut Tesla v Európe sa v minulom roku oslabil o 27 % v dôsledku starnúceho modelového radu a rastúcej konkurencie najmä zo strany čínskych značiek. Odbyt automobilky poškodili aj kontroverzné politické vyjadrenia majiteľa Tesly Elona Muska.

Vlani Tesla v Spojených štátoch a Európe predstavila lacnejšie verzie áut Model Y a Model 3 a predávať ich začala v závere minulého roka. Podiel spoločnosti na trhoch Európskej únie, Veľkej Británie a Európskeho združenia voľného obchodu však v januári klesol na 0,8 % z úrovne 1 % v rovnakom mesiaci roka 2025. V roku 2024 bol podiel Tesly na európskych trhoch 2,5 % a v roku 2023 na úrovni 2,9 %.
.

