Odbyt iPhonov firmy Apple v Číne v prvom štvrťroku stúpol o 20 %
Autor TASR
Peking 17. apríla (TASR) - Predaj iPhonov americkej technologickej spoločnosti Apple v Číne v prvom kvartáli tohto roka vzrástol o 20 %. V rámci predajcov smartfónov na čínskom trhu to bol najsilnejší rast. Ukázali to údaje výskumnej a poradenskej spoločnosti Counterpoint Research. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkový odbyt smartfónov v Číne počas januára až marca klesol o 4 % pre narušenia dodávateľských reťazcov a prudké zdraženie čipov. Dvaja najväčší dodávatelia smartfónov na čínskom trhu, a to telekomunikačný gigant Huawei a Apple, však dosiahli rast. Predaj smartfónov Huawei stúpol o 2 %. Táto čínska firma mala v krajine v prvých troch mesiacoch tohto roka 20-percentný trhový podiel, čiže si udržala prvé miesto. Výrobca iPhonov bol na druhej priečke s 19-percentným trhovým podielom. „Apple vyniká svojou kvalitou, pričom čínski spotrebitelia vedia, že jeho produkty vydržia najmenej tri roky,“ povedal hlavný analytik spoločnosti Counterpoint Research Ivan Lam.
Odbyt smartfónov Xiaomi v prvom kvartáli v Číne klesol o 35 %. Predaj značky Oppo sa oslabil o 5 % a odbyt značky Honor sa znížil o 3 %.
