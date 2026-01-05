< sekcia Ekonomika
Odbyt juhokórejskej automobilky Hyundai v minulom roku klesol o 0,1 %
Autor TASR
Soul 5. januára (TASR) - Globálny predaj juhokórejskej automobilky Hyundai Motor Co. vlani medziročne klesol o 0,1 % v dôsledku spomalenia dopytu v zahraničí spôsobeného americkými dovoznými clami. Firma, ktorá je najväčším juhokórejským výrobcom áut, v pondelok uviedla, že v minulom roku celosvetovo predala 4.138.180 vozidiel. V roku 2024 to bolo 4.141.959 áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Yonhap.
Domáci predaj medziročne vzrástol o 1,1 % na 712.954 automobilov, ale predaj v zahraničí klesol o 0,3 % na 3.425.226 áut. „V roku 2025 spoločnosť dosiahla zlepšenie produktového mixu uvedením nových modelov vrátane úplne nového športového úžitkového vozidla (SUV) Palisade a úplne elektrického SUV Ioniq 9 na viacerých trhoch a posilnením svojho sortimentu ekologických vozidiel napriek nepriaznivým obchodným podmienkam, ako sú dovozné clá USA,“ konštatovala automobilka.
Plán spoločnosti Hyundai pre rok 2026 ráta s globálnym predajom 4.158.300 vozidiel, z toho 3.458.300 v zahraničí a 700.000 na domácom trhu. Firma plánuje uviesť na trh ďalšie ekologické modely a začať výrobu v nových závodoch.
V decembri odbyt automobilky Hyundai medziročne klesol o 0,6 % na 328.393 vozidiel. Predaj na domácom trhu vzrástol o 2,2 % na 62.666 áut, ale odbyt v zahraničí klesol o 1,2 % na 265.727 vozidiel.
