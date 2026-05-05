Odbyt nových áut na britskom trhu v apríli stúpol o takmer štvrtinu
Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Predaj nových automobilov vo Veľkej Británii v apríli medziročne vzrástol o 24 % a dosiahol úroveň 149.247 kusov. Ide aj o výsledok nízkej porovnávacej základne, keďže odbyt v apríli minulého roka bol slabý. Tohtoročný aprílový predaj však bol najsilnejší od roku 2019. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predaj áut v Spojenom kráľovstve minulý mesiac medziročne stúpol vo všetkých segmentoch. Nákupy pre firemné flotily sa v porovnaní s aprílom minulého roka zvýšili o 26,8 %. Individuálne nákupy áut v krajine vzrástli o 20,2 %. Predaj áut malým podnikateľom sa tiež posilnil, a to o 15 %.
Dopyt po benzínových automobiloch vzrástol o 8,2 % na 63.541, ale počet registrácií dieselových vozidiel sa znížil o 1 % na 6314. Elektrických vozidiel sa v apríli predalo 79.392 kusov a už druhý mesiac v rade tvorili viac ako polovicu celkového predaja áut (53,2 %).
