Odbyt nových áut na britskom trhu v marci stúpol na rekordnú úroveň
Odbyt podporili najmä nákupy zo strany fyzických osôb, ktoré sa zväčšili o 10,1 % na 162.470 vozidiel.
Autor TASR
Londýn 7. apríla (TASR) - Predaj nových áut vo Veľkej Británii sa v marci medziročne zvýšil o 6,6 % na 380.627 kusov. Išlo o najsilnejší mesačný odbyt za sedem rokov. Uviedlo to v utorok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Odbyt podporili najmä nákupy zo strany fyzických osôb, ktoré sa zväčšili o 10,1 % na 162.470 vozidiel. Firmy do svojich flotíl kúpili 208.853 automobilov, čo bol medziročný rast o 3,5 %. Malé podniky kúpili 9304 áut, čiže o 18,8 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
Predaj elektromobilov vo Veľkej Británii sa v marci medziročne posilnil o 24,2 % na rekordných 196.059 kusov. Elektromobily však v marci tvorili iba 22,6 % celkového trhu nových áut, pričom Británia chce dosiahnuť, aby ich podiel v tomto roku bol na úrovni 33 %.
