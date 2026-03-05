< sekcia Ekonomika
Odbyt nových áut na britskom trhu vo februári stúpol
Išlo už o tretí mesiac rastu odbytu áut v Británii. Individuálne nákupy áut v krajine sa zvýšili o 17,6 % na 35.227 kusov. Nákupy pre firemné flotily stúpli menej výrazne, a to o 1,8 %.
Autor TASR
Londýn 5. marca (TASR) - Predaj nových áut vo Veľkej Británii sa vo februári medziročne zvýšil o 7,2 %. Na trhu krajiny sa predalo 90.100 nových automobilov. Bol to najväčší februárový predaj za 22 rokov. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Išlo už o tretí mesiac rastu odbytu áut v Británii. Individuálne nákupy áut v krajine sa zvýšili o 17,6 % na 35.227 kusov. Nákupy pre firemné flotily stúpli menej výrazne, a to o 1,8 %. Predaj áut malým podnikateľom klesol o 12,7 %.
Predaj elektrických vozidiel v Spojenom kráľovstve sa vo februári zväčšil o 2,8 % na 21.840 kusov. Elektromobily tvorili 24,2 % predaja nových áut. Ich podiel na celkovom odbyte automobilov v krajine sa však medziročne už druhý mesiac v rade zmenšil. Čiastočne to bol výsledok vysokej porovnávacej základne zo začiatku roka 2025, keď boli nákupy elektromobilov silné pred uplatnením daňových zmien.
