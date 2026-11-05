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Odbyt nových áut v Británii v októbri vzrástol jedenásty mesiac v rade
Počet registrácií nových automobilov vo Veľkej Británii v októbri medziročne stúpol o 5,4 % na 152.730 vozidiel.
Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) - Počet registrácií nových automobilov vo Veľkej Británii v októbri medziročne stúpol o 5,4 % na 152.730 vozidiel. Išlo už o 11. mesiac rastu, uviedlo vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Tempo posilňovania odbytu nových áut na britskom trhu sa však spomalilo po sezónnom rozmachu v septembri. Individuálne nákupy áut v krajine sa zvýšili o 4,1 %. Nákupy pre firemné flotily v porovnaní s októbrom minulého roka stúpli o 5,4 % a predaj áut malým podnikateľom vzrástol až o 24,5 %.
Motorom rastu odbytu nových áut v Británii bol výlučne predaj plug-in hybridov (PHEV), ktorý sa zvýšil o 30,1 %, a batériových elektrických vozidiel (BEV), ktorý stúpol o 32,7 %. Podiel BEV na trhu v októbri dosiahol 32 %. Počet registrácií konvenčných hybridov (HEV) však o 5 % klesol. Išlo o zníženie odbytu HEV už druhý mesiac v rade. Celkovo tvorili elektrické vozidlá 59 % nových registrácií.
Tempo posilňovania odbytu nových áut na britskom trhu sa však spomalilo po sezónnom rozmachu v septembri. Individuálne nákupy áut v krajine sa zvýšili o 4,1 %. Nákupy pre firemné flotily v porovnaní s októbrom minulého roka stúpli o 5,4 % a predaj áut malým podnikateľom vzrástol až o 24,5 %.
Motorom rastu odbytu nových áut v Británii bol výlučne predaj plug-in hybridov (PHEV), ktorý sa zvýšil o 30,1 %, a batériových elektrických vozidiel (BEV), ktorý stúpol o 32,7 %. Podiel BEV na trhu v októbri dosiahol 32 %. Počet registrácií konvenčných hybridov (HEV) však o 5 % klesol. Išlo o zníženie odbytu HEV už druhý mesiac v rade. Celkovo tvorili elektrické vozidlá 59 % nových registrácií.