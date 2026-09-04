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Odbyt nových áut vo Veľkej Británii medziročne vzrástol o 13,7 %
Tempo medziročného rastu predaja áut vo Veľkej Británii sa zrýchlilo po tom, ako sa v júli odbyt áut v krajine zvýšil o 11,7 %.
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Predaj nových áut na britskom trhu v auguste v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpol o 13,7 % na 94.236 vozidiel. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnilo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Tempo medziročného rastu predaja áut vo Veľkej Británii sa zrýchlilo po tom, ako sa v júli odbyt áut v krajine zvýšil o 11,7 %.
Augustový medziročný rast bol deviaty v rade. Počet registrácií nových plug-in hybridov (PHEV) sa zväčšil o 39,8 % na 13.707. Predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) stúpol o 27,7 % na 28.063 a odbyt hybridných elektromobilov (HEV) sa zvýšil o 26,3 %, a to 11.940.
Rast počtu registrácií nových elektromobilov v Británii v auguste viac ako vykompenzoval medziročný pokles predaja benzínových automobilov o 2,5 % na 36.048.
Tempo medziročného rastu predaja áut vo Veľkej Británii sa zrýchlilo po tom, ako sa v júli odbyt áut v krajine zvýšil o 11,7 %.
Augustový medziročný rast bol deviaty v rade. Počet registrácií nových plug-in hybridov (PHEV) sa zväčšil o 39,8 % na 13.707. Predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) stúpol o 27,7 % na 28.063 a odbyt hybridných elektromobilov (HEV) sa zvýšil o 26,3 %, a to 11.940.
Rast počtu registrácií nových elektromobilov v Británii v auguste viac ako vykompenzoval medziročný pokles predaja benzínových automobilov o 2,5 % na 36.048.