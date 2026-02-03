< sekcia Ekonomika
Odbyt nových automobilov v Belgicku v januári medziročne klesol
Predaj nových automobilov v Belgicku sa v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka oslabil o 18,7 % na 32.997 vozidiel.
Autor TASR
Brusel 3. februára (TASR) - Predaj nových automobilov v Belgicku sa v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka oslabil o 18,7 % na 32.997 vozidiel. Januárový pokles odbytu nasledoval po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci predaj áut v krajine o 23,2 % stúpol. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Pokles predaja áut v januári bol podľa Belgickej a luxemburskej automobilovej federácie (FEBIAC) iba jednorazovým javom. Predpokladá sa totiž, že decembrový rast odbytu automobilov v krajine bol výsledkom zavedenia nových emisných noriem Európskej únie od 1. januára 2026. To viedlo k snahe kupujúcich zaregistrovať vozidlo ešte pred koncom roka.
Najviac sa minulý mesiac v Belgicku naďalej predávali benzínové automobily, ktorých trhový podiel bol na úrovni 42,7 %. Trhový podiel úplne elektrických vozidiel sa však zvýšil o 2 percentuálne body na 36,7 %.
