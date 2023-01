Odbyt osobných počítačov sa vo 4. kvartáli prepadol o 28,5 %

Stamford 12. januára (TASR) - Odbyt osobných počítačov vo 4. kvartáli minulého roka skolaboval. To signalizuje pokračujúce problémy odvetvia, ktoré počas pandémie zaznamenalo prudký rast.



Globálne dodávky osobných počítačov v posledných troch mesiacoch 2022 v medziročnom porovnaní padli o 28,5 %, uviedla poradenská spoločnosť Gartner. To bol najprudší pokles odbytu osobných počítačov od polovice 90. rokov minulého storočia, keď Gartner začal sledovať ich dodávky.



Tento prepad je o to šokujúcejší, že spotrebitelia tradične na konci roka viac míňajú na elektroniku, ako sú notebooky.



"Očakávania, že sa blíži globálna recesia, zvýšená inflácia a vyššie úrokové sadzby, mali veľký vplyv na dopyt po osobných počítačoch," uviedla šéfka analytikov Gartner Mikako Kitagawová. "Keďže mnohí spotrebitelia už mali relatívne nové osobné počítače, ktoré kúpili počas pandémie, nedostatočná cenová dostupnosť potlačila akúkoľvek motiváciu na nákup, čo spôsobilo, že dopyt spotrebiteľov po osobných počítačoch klesol na najnižšiu úroveň za posledné roky," doplnila. Ako dodala, pre obavy z ochladzovania ekonomiky nákupy odkladali aj firmy.



Predaj počítačov Acer sa vo 4. kvartáli 2022 prepadol o 41 %, Dellu o 31 %, HP o 29,1 % a Lenova o 28,6 %. Odbyt počítačov Apple klesol o 10,2 %.



Kitagawová predpokladá, že odvetvie sa vráti k rastu niekedy v priebehu piatich rokov, teda približne v čase, keď sa počítače, ktoré spotrebitelia kúpili počas pandémie, budú blížiť ku koncu svojho životného cyklu.