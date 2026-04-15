< sekcia Ekonomika
Odbyt Stellantisu v prvom kvartáli medziročne vzrástol o 12 %
Generálny riaditeľ firmy Antonio Filosa, ktorý sa funkcie ujal vlani, sa zameriava na opätovné získanie podielu na trhu.
Autor TASR
Rím 15. apríla (TASR) - Globálny predaj vozidiel automobilovej skupiny Stellantis v prvom štvrťroku medziročne vzrástol o 12 % na zhruba 1,4 milióna vozidiel. Pokračoval tak rast jej odbytu, ktorý sa začal v druhej polovici minulého roka. Generálny riaditeľ firmy Antonio Filosa, ktorý sa funkcie ujal vlani, sa zameriava na opätovné získanie podielu na trhu. Ide o súčasť úsilia o oživenie spoločnosti, ktorá v minulom roku vykázala čistú stratu 22,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rast predaja áut Stellantis počas januára až marca nastal najmä na trhu Severnej Ameriky, kde odbyt stúpol o 17 % na 379.000 vozidiel. V Európe sa odbyt posilnil o 12 % na 637.000 áut, uviedla spoločnosť. V Južnej Amerike, ktorá je tretím najväčším trhom skupiny, predaj vzrástol o 4 % na 219.000 vozidiel.
V regióne Ázie a Tichomoria sa odbyt automobilky Stellantis zvýšil o 15 % na 15.000 vozidiel. V regióne Blízkeho východu a Afriky predaj od začiatku roka do záveru marca tiež medziročne stúpol, a to o 11 % na 111.000 áut. Odbyt v krajinách združených v Rade pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive však klesol o viac ako polovicu na približne 3000 vozidiel, keďže ich postihla vojna v Iráne.
Rast predaja áut Stellantis počas januára až marca nastal najmä na trhu Severnej Ameriky, kde odbyt stúpol o 17 % na 379.000 vozidiel. V Európe sa odbyt posilnil o 12 % na 637.000 áut, uviedla spoločnosť. V Južnej Amerike, ktorá je tretím najväčším trhom skupiny, predaj vzrástol o 4 % na 219.000 vozidiel.
V regióne Ázie a Tichomoria sa odbyt automobilky Stellantis zvýšil o 15 % na 15.000 vozidiel. V regióne Blízkeho východu a Afriky predaj od začiatku roka do záveru marca tiež medziročne stúpol, a to o 11 % na 111.000 áut. Odbyt v krajinách združených v Rade pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive však klesol o viac ako polovicu na približne 3000 vozidiel, keďže ich postihla vojna v Iráne.