Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. december 2025Meniny má Adam a Eva
< sekcia Ekonomika

Odbyt Tesly v EÚ sa prepadol, predaj čínskych áut BYD prudko stúpol

.
Ilustrčané foto. Foto: TASR/AP

Predaj áut značky Tesla sa oslabil napriek tomu, že odbyt elektrických vozidiel v EÚ za január až november v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stúpol o 28 %.

Autor TASR
Paríž 24. decembra (TASR) - Odbyt vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla od začiatku tohto roka do záveru novembra v Európskej únii (EÚ) klesol o takmer 40 %. Vyplýva to z údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Predaj áut značky Tesla sa oslabil napriek tomu, že odbyt elektrických vozidiel v EÚ za január až november v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stúpol o 28 %. Najviac v Únii vzrástol predaj vozidiel čínskej automobilky BYD, a to o 240 %.

Počas januára až novembra Tesla v EÚ predala 129.024 áut, pričom minulý rok to bolo 210.869 vozidiel. Spoločnosť BYD predala 110.715 automobilov. V rovnakom období vlaňajška bol jej odbyt na úrovni 32.562 vozidiel.

Okrem konkurencie zo strany lacnejších čínskych značiek Teslu v Európe poškodilo aj zhoršenie jej povesti. Šéf Tesly Elon Musk totiž verejne vyjadril podporu nemeckej krajne pravicovej politickej strane AfD.
.

Neprehliadnite

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty